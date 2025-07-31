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Гол Депая принес «Коринтиансу» победу над «Палмейрасом»

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай принес победу клубу в матче ⅛ финала Кубка Бразилии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Коринтианс» на своем поле принимал «Палмейрас» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии. Единственный гол на 79-й минуте забил экс-форвард «Барселоны» Мемфис Депай.

На 22-й минуте бывший игрок «Зенита» Юри Алберто мог открыть счет в матче, но нападающий «Коринтианса» не смог реализовать 11-метровый удар.

Ответный матч ⅛ финала Кубка Бразилии пройдет 7 августа.

31-летний Депай перешел в «Коринтианс» в сентябре 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца 2026 года. По информации бразильских СМИ, Депай за время действия соглашения заработает €11,3 млн.

Последним клубом Депая был мадридский «Атлетико», за который он выступал с января 2023 года. За «матрасников» нападающий провел 40 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал две результативные передачи. Этим летом футболист стал свободным агентом.

Также Депай известен по выступлениям за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Барселону». На его счету 102 матча за сборную Нидерландов, в которых он забил 50 мячей. На Евро-2024 Депай провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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