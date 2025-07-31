Гол Депая принес «Коринтиансу» победу над «Палмейрасом»

Также Депай известен по выступлениям за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Барселону». На его счету 102 матча за сборную Нидерландов, в которых он забил 50 мячей. На Евро-2024 Депай провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.