Гол Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче Кубка лиг

Встреча прошла на домашнем поле «Атланты». В составе гостей дубль оформил Томас Бадалони (77-я минута, 90+1), также автогол на счету вратаря «Атланты» Брэда Гузана (12). В составе «Атланты» гол забил российский полузащитник Алексей Миранчук (28). Для Миранчука это мяч стал третьим в последних четырех играх за «Атланту».
В следующем матче турнира с участием клубов МЛС и чемпионата Мексики «Некакса» 2 августа на выезде сыграет против «Интер Майами». «Атланта» в этот же день в гостях встретится с мексиканским клубом «Пумас».
В текущем сезоне на счету Миранчука 25 сыгранных матчей, в которых он забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Он занимает второе место в списке самых результативных игроков «Атланты» после ивуарийского нападающего Эммануэля Латте Лат (7+3).
Алексей Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» летом прошлого года из итальянской «Аталанты» за €11,8 млн.
«Атланта» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 21 очко.