Футболист украинской «Зари» умер в возрасте 25 лет

Причины смерти футболиста не сообщаются. Сегодня утром один из украинских порталов сообщил, что Белоцерковец восстановился после травмы голеностопа и приступил к тренировкам в общей группе. Спустя два часа на официальном сайте «Зари» появилось сообщение о смерти игрока.
«Футбольный клуб “Заря” выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, хорошего и отзывчивого человека. Терпение и сил семье Владимира Белоцерковца», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Белоцерковец является воспитанником харьковского «Металлиста». В 2017 году он перешел в «Зарю», но за основную команду сыграл всего один матч. После этого он выступал за запорожский «Металлург» и «Ингулец», с которым выиграл Первую лигу. В январе этого года Белоцерковец вернулся в «Зарю» и сыграл за команду 10 матчей, отметившись одной результативной передачей.
В минувшем сезоне «Заря» заняла седьмое место в турнирной таблице УПЛ. С 2014 года клуб базируется в Запорожье.