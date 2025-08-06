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Футболист украинской «Зари» умер в возрасте 25 лет

Полузащитник луганской «Зари» Владимир Белоцерковец скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба УПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Причины смерти футболиста не сообщаются. Сегодня утром один из украинских порталов сообщил, что Белоцерковец восстановился после травмы голеностопа и приступил к тренировкам в общей группе. Спустя два часа на официальном сайте «Зари» появилось сообщение о смерти игрока.

«Футбольный клуб “Заря” выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, хорошего и отзывчивого человека. Терпение и сил семье Владимира Белоцерковца», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Белоцерковец является воспитанником харьковского «Металлиста». В 2017 году он перешел в «Зарю», но за основную команду сыграл всего один матч. После этого он выступал за запорожский «Металлург» и «Ингулец», с которым выиграл Первую лигу. В январе этого года Белоцерковец вернулся в «Зарю» и сыграл за команду 10 матчей, отметившись одной результативной передачей.

В минувшем сезоне «Заря» заняла седьмое место в турнирной таблице УПЛ. С 2014 года клуб базируется в Запорожье.