Футболист украинской «Зари» умер в возрасте 25 лет

Белоцерковец является воспитанником харьковского «Металлиста». В 2017 году он перешел в «Зарю», но за основную команду сыграл всего один матч. После этого он выступал за запорожский «Металлург» и «Ингулец», с которым выиграл Первую лигу. В январе этого года Белоцерковец вернулся в «Зарю» и сыграл за команду 10 матчей, отметившись одной результативной передачей.