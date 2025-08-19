Миллионы на двоих: 5 самых богатых пар в мире спорта

Многие спортивные пары получили известность благодаря не только спорту, но и успехам в бизнесе. Их имена — всегда на первых страницах финансовых медиа, а доходы насчитывают миллионы долларов. Собрали для вас 5 самых финансово-успешных союзов, которые смогли подружить большой спорт и не менее большие деньги.
Дэвид и Виктория Бекхэм
Чета Бэкхемов — одна из самых состоятельных звездных семей. За ними еще со дня свадьбы закрепилась репутация золотой пары. Виктория — уважаемая бизнес-леди и владелица модного бренда, Дэвид — легенда футбола, инвестор и успешный бизнесмен. А их семейный бюджет стабильно превышает $1 млрд.
Дэвид завершил карьеру с $1,61 млрд на счету, однако и за пределами футбольного поля дела у него идут хорошо. Он заключил несколько выгодных рекламных контрактов, открыл футбольный клуб и инвестирует в ряд успешных проектов. Также экс-футболист запустил медиалейбл «Studio 99». Только на своем имени Бэкхем зарабатывает до $68 тысяч в день, а его годовой доход достигает примерно $668 млн.
Виктория составляет мужу достойную пару: она основала свой бренд одежды, а затем запустила линию косметики. Один лишь модный дом «Victoria Beckham» приносит ей около $120 млн в год. Также Виктория сотрудничает с другими брендами, получает роялти со своего музыкального прошлого и отчисления с инвестиций. А совокупный годовой доход леди Бэкхем, по данным Yahoo Finance, составляет внушительные $450 млн.
Серена Уильямс и Алексис Оганян
Брак экс-теннисистки и интернет-бизнесмена — не только про любовь, но и про успешность. Серена завершила карьеру в теннисе, стала королевой стартапов и уже заработала целое состояние. Алексис же давно сколотил внушительный капитал на онлайн-проектах и только приумножает его.
За свою спортивную карьеру Селена получила около $90 млн призовых, однако останавливаться на этом не планировала. Еще в 2014-м она создала венчурный фонд «Serena Ventures», который сейчас насчитывает больше 80 стартапов. Экс-теннисистка инвестирует в спорт, косметику и женское здравоохранение. Также она занимается продюсированием фильмов — о женщинах для женщин. На данный момент ее состояние составляет $340 млн по данным Forbes.
Алексис ни в чем не уступает супруге, хотя его доходы несколько меньше — $150 млн по данным Celebrity Net Worth. Однако значение фигуры Оганяна в онлайн-индустрии бесценно. Сооснователь Reddit и один из самых влиятельных инвесторов Кремниевой долины давно стал негласным «мэром интернета». И хотя сейчас он покинул совет директоров Reddit, талант делать деньги все еще при нем.
Симона Байлз и Джонатан Оуэнс
Симона вышла замуж за Джонатана в 2023-м году — так образовалась одна из самых медийных спортивных пар. И хотя чету Оуэнс нельзя назвать очень богатой — их общее состояние $27 млн, они весьма успешны в спорте и бизнесе.
Симона одна из самых титулованных гимнасток в истории большого спорта. На ее счету семь олимпийских медалей: в общей сложности это $148 тысяч. Однако золотая жила для экс-Байлз вовсе не спорт, а рекламные контракты. Она сотрудничает с такими компаниями, как Athleta, Visa и другими. А ее доход от рекламы достигает $10 млн в год. В 2022 году она даже попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок от Forbes.
Джонатан — звезда американского футбола, однако он также работает с брендами и снимается в рекламе. Доходы игрока NFL оцениваются в $5 млн. А с 2024 года футболист вместе с женой ведет подкаст «Candid with Simone & Jonathan». В подкасте пара рассказывает о карьере и личной жизни — и не забывают о монетизации своих откровений.
Штеффи Граф и Андре Агасси
Чета Граф-Агасси — одна из самых титулованных и успешных семей в мире большого тенниса. Они сделали внушительное состояние за активную спортивную карьеру, а после занялись бизнесом и инвестициями.
Штеффи Граф рано покинула корт и с середины 90-х занимается предпринимательской деятельностью. В 1996-м она основала маркетинговую компанию «Stefanie Graf Marketing Gmb&Co», которая существует до сих пор. Кроме того, экс-теннисистка уже давно является лицом бренда швейцарских часов «Longines». А ее состояние, по данным разных медиа, оценивается в $145 млн.
Андре, в отличие от супруги, прошел весь путь профессионального теннисиста и завершил карьеру только в 36 лет. За все время, по данным Sportico, он заработал около $350 млн. А после выхода на пенсию занялся бизнесом и инвестпроектами. Кроме того, супруги часто участвуют в показательных матчах — и получают за каждое выступление круглую сумму.
Роджер Федерер и Мирка Вавринец
В семье Федереров любовь и бизнес изначально шли рука об руку: Мирка была менеджером супруга на протяжении всей его карьеры. Совместными усилиями они заработали $130 млн, после чего Роджер объявил о завершении карьеры.
Навсегда покинув теннисный корт, Федерер заключил несколько длительных рекламных контрактов. В числе брендов, с которыми он сотрудничает: Uniqlo, Rolex и Mercedes-Benz. По данным Bloomberg, спонсорские проекты приносят ему огромный доход — и состояние экс-теннисиста давно перевалило за $1 млрд.
Мирка же окончательно оставила финансовые вопросы и с головой ушла в семейные заботы. Однако Роджер считает, что все его карьерные заслуги в равной степени принадлежат и его жене. «Она сделала меня тем, кто я есть, и я всем ей обязан», — как-то поделился Федерер в интервью. И добавил, что в их паре есть только местоимение «мы».
Истории этих пар — не просто совокупность материальных достижений. Их жизнь — свидетельство уникального партнерства и в спорте, и в бизнесе. В каждом союзе есть место как командной работе, так и независимости. И это, как оказалось, лучшая почва для большого результата.