Миллионы на двоих: 5 самых богатых пар в мире спорта

Симона одна из самых титулованных гимнасток в истории большого спорта. На ее счету семь олимпийских медалей: в общей сложности это $148 тысяч. Однако золотая жила для экс-Байлз вовсе не спорт, а рекламные контракты. Она сотрудничает с такими компаниями, как Athleta, Visa и другими. А ее доход от рекламы достигает $10 млн в год. В 2022 году она даже попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок от Forbes.