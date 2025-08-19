Ричмонд
На Украине футболистке показали желтую карточку за русский язык

Футболистку одесского клуба «Систерс» Ирину Майбородину наказали за использование русского языка во время матча чемпионата Украины.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел в воскресенье в матче 3-го тура против «Колоса» из села Ковалевка (Киевская область). На 42-й минуте главный арбитр встречи Анастасия Романюк показала Майбородиной желтую карточку за неспортивное поведение и агрессивные выкрики на русском языке.

«Языком России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины», — объяснила свое решение Романюк.

Болельщики на трибунах поддержали решение судьи громкими аплодисментами.

«Систерс» одержали три победы в трех стартовых турах и находятся в лидирующей группе вместе с харьковским «Металлистом 1925», полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером», который в настоящее время базируется в Львове.