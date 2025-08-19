На Украине футболистке показали желтую карточку за русский язык

Инцидент произошел в воскресенье в матче 3-го тура против «Колоса» из села Ковалевка (Киевская область). На 42-й минуте главный арбитр встречи Анастасия Романюк показала Майбородиной желтую карточку за неспортивное поведение и агрессивные выкрики на русском языке.
«Языком России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины», — объяснила свое решение Романюк.
Болельщики на трибунах поддержали решение судьи громкими аплодисментами.
«Систерс» одержали три победы в трех стартовых турах и находятся в лидирующей группе вместе с харьковским «Металлистом 1925», полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером», который в настоящее время базируется в Львове.