Смородская: Лассана Диарра не добьется компенсации от ФИФА

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская предположила, что Лассана Диарра ничего не добьется, требуя компенсации от ФИФА.
«Футбольный клуб “Локомотив” создал прецедент, имеющий просто колоссальное значение, — мы выиграли суд у Диарра и доказали, что он нарушил условия контракта. Поэтому он нам должен был 10 миллионов евро. Это было очень тяжелое, длинное слушание в CAS. Потом пришел Илья Геркус — он стал с Диарра договариваться, чтобы тот не выплачивал эти деньги “Локомотиву”. Но Диарра на самом деле должен был выплатить эту сумму», — приводит слова Смородской РИА Новости.
«Дальше вступила в действие новая структура, которую создали спортивные юристы, защищающие права обиженных, — они ничего больше не нашли, кроме дела Диарра. Это выведенного яйца не стоит, никто ничего платить не будет, и уж тем более “Локомотив”. Может, ФИФА или УЕФА, но точно не “Локомотив”. Клуб ни в чем не виноват, а эти люди, создавшие структуру по якобы защите ущемленных прав игроков, все будируют. Ничего у них не выйдет», — добавила экс-президент «железнодорожников».
Летом 2014 года Лассана Диарра покинул московский клуб и не явился на тренировочный сбор. Позже ФИФА обязала Диарра, который в июле 2015 года стал игроком французского «Марселя», выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро за нарушения, которые привели к разрыву контракта. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение ФИФА.
Бельгийский «Шарлеруа», интересовавшийся игроком, отказался от подписания контракта с французом, опасаясь принять на себя часть штрафов. Соглашение не было подписано, и Диарра посчитал, что срыв сделки произошел из-за того, что ФИФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация не предоставили гарантий бельгийской команде в установленные сроки.
Ранее стало известно, что Лассана Диарра требует от ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) возмещения ущерба на сумму в 65 миллионов евро. В октябре 2024 года Европейский суд встал на сторону экс-футболиста в иске к ФИФА, постановив, что некоторые правила организации, регулирующие трансферы между клубами, противоречат законодательству ЕС и препятствуют свободе передвижения профессиональных футболистов, которые хотят перейти в новый клуб на территории другого государства ЕС.
Диарра завершил карьеру в 2019 году. В разные годы он играл за «Марсель», «Челси», «Арсенал», «Реал», ПСЖ и другие клубы. На его счету 34 матча за сборную Франции.