Российский футболист переехал из Дании в турецкий клуб

Турецкий клуб подписал с 29-летним россиянином двухлетний контракт. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила один миллион евро.
Предыдущим клубом Онугхи был «Копенгаген», за который он провел всего восемь матчей, не сумев отметиться результативными действиями. Также в Дании россиянин выступал за «Вайле», в составе которого провел 88 матчей и забил 39 мячей.
В России Онугха известен по выступлениям за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». В августе 2024 года нападающий попал в расширенный состав сборной России, однако в итоговую заявку национальной команды не вошел.
Онугха стал вторым российским футболистом в чемпионате Турции в этом сезоне. Минувшим летом туда перебрался бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия, который подписал двухлетний контракт с «Антальяспором».
После трех туров «Кайсериспор» занимает 14-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе два набранных очка. В воскресенье, 14 сентября, клуб из Каппадокии дома сыграет с «Гезтепе». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.