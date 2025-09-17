Бывший капитан «Црвены Звезды» умер во время матча ветеранов

Как сообщает портал Kurir. врачи в течение полутора часов пытались спасти жизнь бывшему капитану белградской «Црвены Звезды» Деяну Миловановичу, которому стало плохо во время матча ветеранов.
Инцидент произошел в матче ветеранской лиги. По данным источника, Миловановичу стало плохо во время розыгрыша углового. На поле оперативно прибыла бригада скорой помощи, врачи провели длительные реанимационные мероприятия, однако спасти спортсмена не удалось.
Милованович в общей сложности провел за «Црвену Звезду» 321 матч и забил 40 голов (в 2001—2008 и 2010−2011 годы), выиграл три чемпионских титула и четыре Кубка Сербии. Также он играл за французский «Ланс», греческий «Паниониос» и белградский «Вождовац».
Полузащитник играл за юношескую и молодежную сборную Сербии, а за первую команду провел два товарищеских матча в 2008 году, в том числе против команды России.