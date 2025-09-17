Бывший капитан «Црвены Звезды» умер во время матча ветеранов

Милованович в общей сложности провел за «Црвену Звезду» 321 матч и забил 40 голов (в 2001—2008 и 2010−2011 годы), выиграл три чемпионских титула и четыре Кубка Сербии. Также он играл за французский «Ланс», греческий «Паниониос» и белградский «Вождовац».