Сон Хын Мин оформил первый хет-трик в МЛС за «Лос-Анджелес»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин оформил первый хет-трик в МЛС. 33-летний кореец перешел в американский клуб минувшим летом из «Тоттенхэма» за 22 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории МЛС. Он провел в североамериканской лиге шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.