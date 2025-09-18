Ричмонд
Сон Хын Мин оформил первый хет-трик в МЛС за «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Реал Солт-Лейк» (4:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Сон Хын Мин (3', 16', 82'), еще один мяч на свой счет записал Дени Буанга (88'). У хозяев единственный гол на счету Зейвиера Гозо (76').

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин оформил первый хет-трик в МЛС. 33-летний кореец перешел в американский клуб минувшим летом из «Тоттенхэма» за 22 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории МЛС. Он провел в североамериканской лиге шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Контракт Сон Хын Мина с «Лос-Анджелесом» рассчитан до конца 2027 года и имеет опцию продления еще на два сезона.

«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Сан-Диего» на девять очков. В понедельник, 22 сентября, калифорнийский клуб вновь сыграет с «Реал Солт-Лейк», но на этот раз дома. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.