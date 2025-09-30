Миллионы на благотворительность: 3 спортсмена, которые создали свои фонды

Сегодня спортсмены — не просто звезды, а иконы с огромным влиянием. Многие используют свою популярность и капитал, чтобы помогать тем, кто оказался в уязвимом положении. Для фанатов это еще один повод восхищаться кумирами, ведь их вклад выходит далеко за пределы стадионов и арен.
Криштиану Роналду — помощь детям по всему миру
Криштиану давно называют одним из самых щедрых спортсменов планеты. Он регулярно жертвует миллионы на благотворительность и стал основателем инициатив, направленных на помощь детям. Среди самых громких шагов — поддержка детских госпиталей: в 2020 году он оплатил строительство новых отделений интенсивной терапии в Португалии, а ранее — финансировал оборудование для клиник в Мадриде и на острове Мадейра.
Футболист также участвует в образовательных проектах. Его фонд сотрудничает с организациями, которые помогают детям из бедных семей получать доступ к школам и спортивным секциям. В интервью он отмечал, что «каждый ребенок заслуживает шанса на здоровое будущее и образование».
Эти инициативы стали важной частью его образа вне футбола. Роналду показывает, что слава и богатство можно использовать не только для личной жизни, но и для поддержки тех, кто в этом нуждается.
Серена Уильямс — фонд для женщин и детей
Серена Уильямс в 2016 году основала Serena Williams Fund, сосредоточенный на двух направлениях: поддержке образования для девочек и помощи жертвам насилия. Организация строит школы в Африке и на Карибах, финансирует стипендии и образовательные программы для молодых женщин. Для Серены эта тема личная: она не раз говорила, что образование открыло ей много возможностей. Именно поэтому она считает образование главным инструментом в борьбе с бедностью и неравенством.
Фонд также работает с проектами по защите прав женщин. Он поддерживает приюты для пострадавших от домашнего насилия и программы по реабилитации. Серена активно привлекает внимание к теме равных возможностей: выступает на конференциях, сотрудничает с ООН и продвигает кампании против гендерного неравенства.
Благодаря этим инициативам Уильямс превратилась не только в успешную спортсменку, но и в символ борьбы за права женщин. Ее фонд продолжает расширяться, а сама спортсменка вкладывает в него значительную часть заработков.
Майкл Джордан — поддержка молодежи и спорта
Легенда НБА Майкл Джордан после завершения карьеры активно занялся благотворительностью. Его Jordan Brand совместно с Nike выделил более $100 миллионов на программы против расовой дискриминации и поддержку образовательных инициатив для молодежи. Но и до этого у спортсмена уже был собственный Michael Jordan Family Fund, через который он жертвовал деньги школам, больницам и спортивным секциям для детей из малообеспеченных семей.
Одним из самых заметных проектов стала его помощь в создании медицинской клиники в Северной Каролине, где он вырос. Центр предоставляет бесплатное обслуживание людям, не имеющим страховки, и стал настоящим социальным прорывом для местного сообщества. Помимо этого, Джордан регулярно финансирует университеты, спортивные программы для школьников и студенческие стипендии.
Так бывший баскетболист доказал, что его наследие — это не только чемпионские титулы и кроссовки с его именем, но и реальные изменения в жизни тысяч людей.