Миллионы на благотворительность: 3 спортсмена, которые создали свои фонды

Серена Уильямс в 2016 году основала Serena Williams Fund, сосредоточенный на двух направлениях: поддержке образования для девочек и помощи жертвам насилия. Организация строит школы в Африке и на Карибах, финансирует стипендии и образовательные программы для молодых женщин. Для Серены эта тема личная: она не раз говорила, что образование открыло ей много возможностей. Именно поэтому она считает образование главным инструментом в борьбе с бедностью и неравенством.