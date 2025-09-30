Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.60
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
27.00
X
12.25
П2
1.10
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.85
П2
3.60
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.30
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.92
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.67
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
21.00
X
9.75
П2
1.14

Миллионы на благотворительность: 3 спортсмена, которые создали свои фонды

Их имена знают во всем мире, а их состояние исчисляется миллионами. Но эти чемпионы тратят деньги не только на себя — они создают фонды, которые меняют чужие жизни.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Серена Уильямс, которая создала свой благотворительный фонд
Спортсмены используют тратят миллионы на благотворительность и создают свои фондыИсточник: Соцсети

Сегодня спортсмены — не просто звезды, а иконы с огромным влиянием. Многие используют свою популярность и капитал, чтобы помогать тем, кто оказался в уязвимом положении. Для фанатов это еще один повод восхищаться кумирами, ведь их вклад выходит далеко за пределы стадионов и арен.

Криштиану Роналду — помощь детям по всему миру

Криштиану Роналду с детьми
Роналду вкладывает миллионы в детские проекты и госпитали по всему миру.Источник: Соцсети

Криштиану давно называют одним из самых щедрых спортсменов планеты. Он регулярно жертвует миллионы на благотворительность и стал основателем инициатив, направленных на помощь детям. Среди самых громких шагов — поддержка детских госпиталей: в 2020 году он оплатил строительство новых отделений интенсивной терапии в Португалии, а ранее — финансировал оборудование для клиник в Мадриде и на острове Мадейра.

Футболист также участвует в образовательных проектах. Его фонд сотрудничает с организациями, которые помогают детям из бедных семей получать доступ к школам и спортивным секциям. В интервью он отмечал, что «каждый ребенок заслуживает шанса на здоровое будущее и образование».

Эти инициативы стали важной частью его образа вне футбола. Роналду показывает, что слава и богатство можно использовать не только для личной жизни, но и для поддержки тех, кто в этом нуждается.

Серена Уильямс — фонд для женщин и детей

Серена Уильямс с детьми
Серена Уильямс через свой фонд борется за образование и безопасность для женщин и детей.Источник: Соцсети

Серена Уильямс в 2016 году основала Serena Williams Fund, сосредоточенный на двух направлениях: поддержке образования для девочек и помощи жертвам насилия. Организация строит школы в Африке и на Карибах, финансирует стипендии и образовательные программы для молодых женщин. Для Серены эта тема личная: она не раз говорила, что образование открыло ей много возможностей. Именно поэтому она считает образование главным инструментом в борьбе с бедностью и неравенством.

Фонд также работает с проектами по защите прав женщин. Он поддерживает приюты для пострадавших от домашнего насилия и программы по реабилитации. Серена активно привлекает внимание к теме равных возможностей: выступает на конференциях, сотрудничает с ООН и продвигает кампании против гендерного неравенства.

Благодаря этим инициативам Уильямс превратилась не только в успешную спортсменку, но и в символ борьбы за права женщин. Ее фонд продолжает расширяться, а сама спортсменка вкладывает в него значительную часть заработков.

Майкл Джордан — поддержка молодежи и спорта

Майкл Джордан с баскетбольным мячом
Майкл Джордан инвестирует миллионы в образование и медицину для молодежи и семей с низким доходом.Источник: Соцсети

Легенда НБА Майкл Джордан после завершения карьеры активно занялся благотворительностью. Его Jordan Brand совместно с Nike выделил более $100 миллионов на программы против расовой дискриминации и поддержку образовательных инициатив для молодежи. Но и до этого у спортсмена уже был собственный Michael Jordan Family Fund, через который он жертвовал деньги школам, больницам и спортивным секциям для детей из малообеспеченных семей.

Одним из самых заметных проектов стала его помощь в создании медицинской клиники в Северной Каролине, где он вырос. Центр предоставляет бесплатное обслуживание людям, не имеющим страховки, и стал настоящим социальным прорывом для местного сообщества. Помимо этого, Джордан регулярно финансирует университеты, спортивные программы для школьников и студенческие стипендии.

Так бывший баскетболист доказал, что его наследие — это не только чемпионские титулы и кроссовки с его именем, но и реальные изменения в жизни тысяч людей.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше