«Локо» — ЦСКА, взлет «Карабаха» и «Барса» — «ПСЖ»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 1 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. Групповой этап. 5-й тур. «Пари НН» — «Спартак» (Москва)

18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

-

Отсутствие Деяна Станковича на скамейке запасных пока идет «Спартаку» на пользу — в последних двух матчах были одержаны две уверенные победы. Последней жертвой «красно-белых» стал «Пари НН», который был разгромлен на «Лукойл Арене» со счетом 3:0. Соперник не меняется, меняется лишь место действия. На стадионе «Пари НН» все это время велись ремонтные работы, поэтому фактически для нижегородцев это первый домашний матч в сезоне. «Пари НН» является одним из самых удобных соперников для «красно-белых» — они не могут забить «красно-белым» на протяжении уже семи матчей. «Спартаку» важно одержать победу и закрыть вопрос с выходом из группы, особенно в преддверии дерби с ЦСКА. Но может все-таки команда Артема Шпилевского преподнесет сюрприз и напомнит всем нам, что «Спартак» по-прежнему уязвим и нестабилен?

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

19:30. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

-

Третий акт противостояния Игоря Ларионова против его бывшей команды. Два дня назад СКА был бит «Торпедо» на своем льду и вот армейцам сразу представляется возможность реабилитироваться перед домашней публикой. В этот раз петербуржцы наверняка учтут ошибки прошлых матчей и постараются завладеть инициативой с самого начала игры. Удастся ли Ларионову наконец одержать верх над нижегородцами или они так и останутся для него неприступной крепостью?

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур. «Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания)

19:45. Где смотреть: Okko.

-

«Карабах» триумфально стартовал в Лиге чемпионов, начав турнир с сенсационной победы над «Бенфикой» (3:2). Подопечные Гурбана Гурбанова в гостях героически отыгрались со счета 0:2. На таком эмоциональном подъеме азербайджанский клуб вполне может задуматься о второй победе подряд, тем более соперник близок по уровню. В первом туре «Копенгаген» дома сумел разжиться ничьей с «Байером» (2:2), но чемпион Дании в еврокубках исторически слабо играет в гостях. Кроме того, в Азербайджан «Копенгаген» отправился без трех важных атакующих игроков. Отличие «Карабаха» от многих других маленьких команд в том, что он не умеет играть от защиты, поэтому в еврокубковых матчах с его участием регулярно забивается большое количество голов. Поэтому мы вправе рассчитывать на обоюдоострый и результативный футбол. И на то, что после двух туров «Карабах» неожиданно окажется в одном ряду с «Реалом», «Баварией» и «Интером».

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. Групповой этап. 5-й тур. «Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва)

20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

-

Топ-афиша в Кубке России — две лучшие команды РПЛ сыграют между собой. ЦСКА на прошлой неделе возглавил турнирную таблицу, а «Локомотив» поднялся на вторую строчку. Беспроигрышная серия «железнодорожников» насчитывает уже 11 матчей, а их единственное поражение в этом сезоне произошло в конце июля. Это произошло в стартовом матче кубка как раз против ЦСКА — тогда армейцы дома оказались сильнее со счетом 2:1. Пришло время брать реванш, тем более на кону стоит первое место в группе. Этот матч откроет целую серию московских дерби: на выходных «Локомотив» сыграет с «Динамо», а ЦСКА — со «Спартаком», после чего команды вновь сыграют друг с другом между собой.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур. «Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

22:00. Где смотреть: Okko.

-

Одна из главных афиш общего этапа Лиги чемпионов оказалась омрачена травмами — с каждой стороны не сыграют по пять важных игроков. Тем не менее в состав «Барселоны» возвращается Ламин Ямаль и это не может не обнадеживать фанатов «сине-гранатовых». В воротах вновь сыграет Войцех Щесны, который уверенно защищал ворота команды в прошлом сезоне. Потери «ПСЖ» смотрятся более внушительными и недавнее поражение от «Марселя» (0:1) в чемпионате наглядное тому доказательство. И все-таки не надо забывать, что две последние поездки парижан в Каталонию заканчивались уверенными победами — оба раза по 4:1. И вообще, последние матчи между «Барсой» и «ПСЖ» всегда выливались в настоящее голевое шоу. Наверняка так будет и в этот раз.

Одновременно с этой встречей будут идти еще шесть лигочемпионских матчей:

  • «Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция)
  • «Байер» (Германия) — ПСВ (Нидерланды)
  • «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Атлетик» (Испания)
  • «Монако» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Наполи» (Италия) — «Спортинг» (Португалия)
  • «Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)