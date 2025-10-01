«Локо» — ЦСКА, взлет «Карабаха» и «Барса» — «ПСЖ»: что смотреть сегодня

«Карабах» триумфально стартовал в Лиге чемпионов, начав турнир с сенсационной победы над «Бенфикой» (3:2). Подопечные Гурбана Гурбанова в гостях героически отыгрались со счета 0:2. На таком эмоциональном подъеме азербайджанский клуб вполне может задуматься о второй победе подряд, тем более соперник близок по уровню. В первом туре «Копенгаген» дома сумел разжиться ничьей с «Байером» (2:2), но чемпион Дании в еврокубках исторически слабо играет в гостях. Кроме того, в Азербайджан «Копенгаген» отправился без трех важных атакующих игроков. Отличие «Карабаха» от многих других маленьких команд в том, что он не умеет играть от защиты, поэтому в еврокубковых матчах с его участием регулярно забивается большое количество голов. Поэтому мы вправе рассчитывать на обоюдоострый и результативный футбол. И на то, что после двух туров «Карабах» неожиданно окажется в одном ряду с «Реалом», «Баварией» и «Интером».