Фанаты были в шоке: 3 спортсмена, которые удалили свои соцсети

Соцсети давно стали частью имиджа спортсменов: через них они делятся закулисьем, поддерживают связь с фанатами и заключают рекламные контракты. Но за лайками и фильтрами скрывается давление, которое не все готовы выдерживать. Кому-то мешают постоянные комментарии и критика, другие чувствуют, что экран отнимает силы и внимание от спорта. В этой подборке — три звезды мирового уровня, которые сознательно отказались от соцсетей, и их решение стало громким шагом в спорте и медиа.
Криштиану Роналду — паузы ради фокуса
У нападающего «Аль-Насра» больше 600 миллионов подписчиков в соцсетях — это абсолютный рекорд среди всех публичных людей. Но даже он не раз уходил из соцсетей. В 2019 году Роналду резко сократил активность на фоне расследования дела о предполагаемом изнасиловании в Лас-Вегасе: футболист полностью отрицал обвинения, но процесс сопровождался шквалом негативных комментариев. Тогда соцсети перестали быть площадкой для общения с фанатами и превратились в источник стресса.
В 2022-м Роналду снова «пропал» из соцсетей на несколько недель — это совпало с подготовкой к чемпионату мира. Он объяснял, что хотел сосредоточиться на тренировках и семье. По словам близких, в такие периоды Криштиану убирает телефон в сторону и общается с фанатами только через редкие официальные посты.
Отказ от постоянного присутствия в сети не снизил его популярность — наоборот, сделал каждое появление громким событием. Для Роналду паузы стали способом напомнить: главное в его карьере по-прежнему футбол, а не количество лайков.
Наоми Осака — уход ради психического здоровья
Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» открыто говорила: соцсети усиливают тревожность и мешают ей восстанавливаться после матчей. В 2021 году, перед «Ролан Гаррос», Осака отказалась от пресс-конференций, объяснив это заботой о психике, и вскоре перестала вести свои соцсети. Она призналась, что негативные комментарии и постоянное давление фанатов приводили ее к паническим атакам.
В интервью журналу Time спортсменка говорила, что «иногда лучше поставить себя на первое место, чем угождать ожиданиям миллионов». Этот шаг вызвал огромный резонанс в мире спорта: одни поддержали ее смелость, другие критиковали за «непрофессионализм». Но именно после этой паузы разговоры о ментальном здоровье спортсменов стали темой номер один на турнирах.
Отказ от соцсетей и внимание к себе помогли Осака вернуться в тур уже с другим отношением к славе. Сегодня она появляется в соцсетях редко, выбирая важные поводы, а не ежедневные посты. Ее решение стало примером для многих молодых атлетов, которые боятся признавать уязвимость.
Тайсон Фьюри — удаление аккаунтов
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе несколько раз публично удалял свои страницы в соцсетях. В 2020 году он заявил: «Соцсети — пустая трата времени и источник негатива. Я хочу сосредоточиться на том, что действительно важно: боксе и семье». Тогда Фьюри закрыл аккаунты соцсетях, хотя там было 4 миллиона подписчиков.
Причины он объяснял прямо: постоянный поток критики и споров в комментариях отвлекал его и портил настроение. Фьюри известен своей открытостью в теме психического здоровья — он не скрывал, что после депрессии и проблем с алкоголем ему жизненно важно сохранять стабильность. «Я слишком ценю свое время, чтобы тратить его на скроллинг», — говорил он в интервью Sky Sports.
Удаление аккаунтов не повредило его карьере: наоборот, бои Фьюри продолжают собирать стадионы и телерейтинги. А сам он подчеркивает, что без соцсетей у него стало больше энергии для тренировок и общения с близкими.