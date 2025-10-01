Фанаты были в шоке: 3 спортсмена, которые удалили свои соцсети

Соцсети давно стали частью имиджа спортсменов: через них они делятся закулисьем, поддерживают связь с фанатами и заключают рекламные контракты. Но за лайками и фильтрами скрывается давление, которое не все готовы выдерживать. Кому-то мешают постоянные комментарии и критика, другие чувствуют, что экран отнимает силы и внимание от спорта. В этой подборке — три звезды мирового уровня, которые сознательно отказались от соцсетей, и их решение стало громким шагом в спорте и медиа.