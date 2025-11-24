Ричмонд
Карпин назвал смерть Симоняна потерей для всей страны

Накануне легенда отечественного футбола Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования родным Никиты Симоняна.

«Никита Палыч был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память», — написал Карпин в телеграм-канале.

Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.

После завершения игровой карьеры Никита Павлович стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды Симоняна трижды выигрывали чемпионство — два раза побеждали красно-белые (1962, 1969), один раз — «Арарат» (1973). Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре Кубка СССР.

С середины 1980-х Никита Павлович начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе.

