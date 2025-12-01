Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян умер в Киеве. Как сообщает пресс-служба киевского «Динамо», последнее время легенда советского футбола тяжело болел.
Еще школьником Мунтян был приглашен в команду «Динамо» и в составе киевлян провел всю карьеру. По мнению специалистов того времени, он считался одним из лучших полузащитников европейского футбола. Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР.
В составе «Динамо» Мунтян 7 раз выигрывал чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка страны, а в 1975 году вместе с командой выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, войдя в историю как один из ключевых игроков «золотого» коллектива Валерия Лобановского.
Всего полузащитник в чемпионатах СССР сыграл 302 матча, забил 57 мячей. С 1968-го по 1976 год Мунтян выступал за сборную СССР. За национальную команду он провел 49 матчей, в которых забил 7 голов. В 1972 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Участвовал в чемпионате мира 1970 года.
В дальнейшем работал тренером. В частности, тренировал сборные Украины и Гвинеи, владикавказскую «Аланию», киевский СКА, криворожский «Кривбасс», симферопольскую «Таврию» и полтавскую «Ворсклу».