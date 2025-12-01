Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.47
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.40
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2

Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян

1 декабря на 80-м году жизни скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян умер в Киеве. Как сообщает пресс-служба киевского «Динамо», последнее время легенда советского футбола тяжело болел.

Еще школьником Мунтян был приглашен в команду «Динамо» и в составе киевлян провел всю карьеру. По мнению специалистов того времени, он считался одним из лучших полузащитников европейского футбола. Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР.

В составе «Динамо» Мунтян 7 раз выигрывал чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка страны, а в 1975 году вместе с командой выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, войдя в историю как один из ключевых игроков «золотого» коллектива Валерия Лобановского.

Всего полузащитник в чемпионатах СССР сыграл 302 матча, забил 57 мячей. С 1968-го по 1976 год Мунтян выступал за сборную СССР. За национальную команду он провел 49 матчей, в которых забил 7 голов. В 1972 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Участвовал в чемпионате мира 1970 года.

В дальнейшем работал тренером. В частности, тренировал сборные Украины и Гвинеи, владикавказскую «Аланию», киевский СКА, криворожский «Кривбасс», симферопольскую «Таврию» и полтавскую «Ворсклу».