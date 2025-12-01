Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян

Всего полузащитник в чемпионатах СССР сыграл 302 матча, забил 57 мячей. С 1968-го по 1976 год Мунтян выступал за сборную СССР. За национальную команду он провел 49 матчей, в которых забил 7 голов. В 1972 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Участвовал в чемпионате мира 1970 года.