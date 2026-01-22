«Химки» вернутся в российский футбол под новым названием

«Стрелец» возглавит 60-летний Владимир Богданавичус, который работал в структуре «Химок» с 2001 года. Последние два года он был главным тренером молодежной команды, выступавшей в чемпионате Московской области в рамках Третьей лиги. Планируется, что новая команда, костяк которой уже сформирован, 11 февраля отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.