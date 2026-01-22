«Химки» вернутся в российский футбол под новым названием

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.59
П2
2.94
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.41
П2
6.82
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.49
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.60
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.45
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.94
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.51
П2
2.44

«Химки» вернутся в российский футбол под новым названием

Подмосковные «Химки» планируют объединиться с «Космосом» из Долгопрудного и заявиться во Вторую лигу. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, объединенный клуб будет называться «Стрелец». Название отсылает к символике подмосковного города, на флаге и гербе которого изображен крылатый кентавр-стрелец, символизирующий его связь с космической отраслью. Клуб будет базироваться на стадионе «Новые Химки».

«Стрелец» возглавит 60-летний Владимир Богданавичус, который работал в структуре «Химок» с 2001 года. Последние два года он был главным тренером молодежной команды, выступавшей в чемпионате Московской области в рамках Третьей лиги. Планируется, что новая команда, костяк которой уже сформирован, 11 февраля отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

«Химки» прекратили свое существование в июне прошлого года из-за финансовых проблем, не позволивших клубу получить лицензию для участия в новом сезоне РПЛ. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом. Сообщалось, что долги «Химок» составляют более одного миллиарда рублей.

«Космос» из Долгопрудного был основан в 2022 году и на протяжении четырех сезонов выступал во Второй лиге. Минувший сезон команда закончила на 13-м месте в группе 2 дивизиона «Б», в котором выступали 15 команд.

Химки и Долгопрудный являются соседствующими городами — расстояние между ними по автодороге составляет около 15 километров.