«Химки» вернутся в российский футбол под новым названием

По информации источника, объединенный клуб будет называться «Стрелец». Название отсылает к символике подмосковного города, на флаге и гербе которого изображен крылатый кентавр-стрелец, символизирующий его связь с космической отраслью. Клуб будет базироваться на стадионе «Новые Химки».
«Стрелец» возглавит 60-летний Владимир Богданавичус, который работал в структуре «Химок» с 2001 года. Последние два года он был главным тренером молодежной команды, выступавшей в чемпионате Московской области в рамках Третьей лиги. Планируется, что новая команда, костяк которой уже сформирован, 11 февраля отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.
«Химки» прекратили свое существование в июне прошлого года из-за финансовых проблем, не позволивших клубу получить лицензию для участия в новом сезоне РПЛ. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом. Сообщалось, что долги «Химок» составляют более одного миллиарда рублей.
«Космос» из Долгопрудного был основан в 2022 году и на протяжении четырех сезонов выступал во Второй лиге. Минувший сезон команда закончила на 13-м месте в группе 2 дивизиона «Б», в котором выступали 15 команд.
Химки и Долгопрудный являются соседствующими городами — расстояние между ними по автодороге составляет около 15 километров.