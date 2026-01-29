Ричмонд
В Китае пожизненно отстранили от футбола 73 человека

В китайском футболе завершилось масштабное антикоррупционное расследование, охватывавшее период с 2015 по 2021 год. Об этом сообщает CCTV.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Unsplash

Власти Китая пожизненно запретили заниматься футболом 73 лицам, включая бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации (CFA) Чэнь Сюйюаня и бывшего главного тренера национальной сборной Ли Те. Чэнь Сюйюань получил пожизненный тюремный срок за взяточничество, а Ли Те по аналогичной статье — 20 лет тюрьмы.

Кроме того, штрафные санкции в виде лишения очков были применены в отношении 13 клубов. Самое суровое наказание понес «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким: клуб лишили десяти очков и оштрафовали на один миллион юаней (10,9 млн рублей).

С ноября 2022 года в Китае ведется кампания по борьбе с коррупцией в футболе. Она стала самой масштабной антикоррупционной кампанией в истории страны по продолжительности, числу арестов и объемам выявленных нарушений.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив «Шанхай Порт» два очка.

Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 6 марта.