В «Фенербахче» обвинили саудовцев в срыве трансфера Н’Голо Канте

Турецкий «Фенербахче» объявил, что переход опорного полузащитника Н’Голо Канте не состоялся из-за ошибки «Аль-Иттихада» при регистрации документов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» ведут переговоры об обмене Канте на нападающего Юссефа Эн-Несири.

В заявлении «Фенербахче» говорится, что переговоры велись по запросу тренерского штаба, с игроками было достигнуто соглашение, медицинские обследования были завершены, а все необходимые одобрения получены. Документы, относящиеся к регистрации трансфера, были корректно и в полном объеме загружены в систему в установленные сроки.

Однако из-за некорректного ввода данных TMS (система согласования трансферов) со стороны противоположного клуба процедуры не были завершены в пределах регистрационного периода по причинам, не зависящим от «Фенербахче». В связи с этим был запрошен дополнительный срок и предприняты необходимые действия на уровне ФИФА, однако, несмотря на это, противоположный клуб не завершил процесс, не предоставив каких-либо объяснений.

30 июня Канте может стать свободным агентом. В 18 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на его счету 2 гола и 1 ассист. За «Аль-Иттихад» опорный полузащитник играл с 2023 года, когда состоялся его переход из «Челси».

Н'Голо Канте выступал за «Челси» с 2016 года. Полузащитник провел за лондонцев 269 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. В составе «Челси» Канте выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В составе «Лестера» в 2016 году Канте стал чемпионом Англии.

На счету Канте 65 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Франции. В России в 2018 году он вместе с командой стал чемпионом мира.