В «Фенербахче» обвинили саудовцев в срыве трансфера Н’Голо Канте

Однако из-за некорректного ввода данных TMS (система согласования трансферов) со стороны противоположного клуба процедуры не были завершены в пределах регистрационного периода по причинам, не зависящим от «Фенербахче». В связи с этим был запрошен дополнительный срок и предприняты необходимые действия на уровне ФИФА, однако, несмотря на это, противоположный клуб не завершил процесс, не предоставив каких-либо объяснений.