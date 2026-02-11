«Арис» Кокорина сменил главного тренера

Трудовое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее пост главного тренера «Ариса» покинул белорусский специалист Артем Радьков. Контракт с Радьковым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Мы приветствуем Лиасоса Луку в нашем клубе и желаем ему всяческих успехов в предстоящей работе», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ариса».
Лука уже возглавлял «Арис» с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда провела 79 матчей. «Арис» вместе с Лукой вернулся в высший дивизион чемпионата Кипра по итогам сезона-2020/21, а в следующем сезоне впервые в истории пробился в чемпионскую группу плей-офф.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин в начале января вернулся на поле после травмы. Он сыграл в матче 16-го тура чемпионата Кипра с «Олимпиакосом» (0:0). Кокорин вышел на замену на 80-й минуте. Для 34-летнего футболиста этот матч стал первым с 30 августа 2025 года. Кокорин пропустил 16 матчей из-за повреждения.
«Арис» с 37 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Лидером является «Омония», в активе клуба 51 балл.