Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.74
П2
3.72
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.44
П2
6.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.66
П2
7.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.92
П2
5.16
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.65
X
3.96
П2
1.77
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

«Арис» Кокорина сменил главного тренера

Кипрский «Арис» объявил о назначении Лиасоса Луки на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Трудовое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее пост главного тренера «Ариса» покинул белорусский специалист Артем Радьков. Контракт с Радьковым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы приветствуем Лиасоса Луку в нашем клубе и желаем ему всяческих успехов в предстоящей работе», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ариса».

Лука уже возглавлял «Арис» с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда провела 79 матчей. «Арис» вместе с Лукой вернулся в высший дивизион чемпионата Кипра по итогам сезона-2020/21, а в следующем сезоне впервые в истории пробился в чемпионскую группу плей-офф.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин в начале января вернулся на поле после травмы. Он сыграл в матче 16-го тура чемпионата Кипра с «Олимпиакосом» (0:0). Кокорин вышел на замену на 80-й минуте. Для 34-летнего футболиста этот матч стал первым с 30 августа 2025 года. Кокорин пропустил 16 матчей из-за повреждения.

«Арис» с 37 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Лидером является «Омония», в активе клуба 51 балл.