«Арис» Кокорина сменил главного тренера

Лука уже возглавлял «Арис» с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда провела 79 матчей. «Арис» вместе с Лукой вернулся в высший дивизион чемпионата Кипра по итогам сезона-2020/21, а в следующем сезоне впервые в истории пробился в чемпионскую группу плей-офф.