День в истории спорта: 10 марта 1936 года родился экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер

Выходец из семьи автомеханика, он получил экономическое образование в Лозаннском университете, что открыло ему путь в сферу спортивного менеджмента и администрирования.
Сначала Блаттер работал в национальных спортивных структурах Швейцарии и в маркетинге, но в 1975 году сделал ключевой карьерный шаг, став техническим директором ФИФА. Уже в 1981 году он поднялся до должности генерального секретаря организации при президенте Жоао Авеланже, фактически превратившись в одного из архитекторов коммерческого роста мирового футбола. На этом посту Блаттер участвовал в подготовке чемпионатов мира и развитии глобальных проектов ФИФА, укрепляя собственные позиции внутри федерации.
В 1998 году Блаттер был избран восьмым президентом ФИФА, обойдя на выборах главу УЕФА Леннарта Юханссона, и впоследствии неоднократно переизбирался — в 2002, 2007, 2011 и 2015 годах. При нем чемпионаты мира впервые прошли в Азии и Африке, а также были отданы России и Катару, что подчеркивало курс на глобальную экспансию футбола. Одновременно в его адрес накапливались обвинения в непрозрачности управления и коррупционных практиках, что вылилось в масштабный скандал 2015 года.
2 июня 2015 года, после серии арестов футбольных чиновников и расследований, Блаттер объявил о намерении покинуть пост, хотя продолжал исполнять обязанности до избрания нового президента.
Так день его рождения стал не только датой появления на свет будущего руководителя ФИФА, но и отправной точкой истории эпохи, которая надолго определила лицо мирового футбола и до сих пор вызывает ожесточенные споры о грани между развитием спорта и властью денег.