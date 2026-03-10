День в истории спорта: 10 марта 1936 года родился экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер

В 1998 году Блаттер был избран восьмым президентом ФИФА, обойдя на выборах главу УЕФА Леннарта Юханссона, и впоследствии неоднократно переизбирался — в 2002, 2007, 2011 и 2015 годах. При нем чемпионаты мира впервые прошли в Азии и Африке, а также были отданы России и Катару, что подчеркивало курс на глобальную экспансию футбола. Одновременно в его адрес накапливались обвинения в непрозрачности управления и коррупционных практиках, что вылилось в масштабный скандал 2015 года.