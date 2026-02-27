Арбитр Карасев объяснил, почему в футболе часто меняются правила

— Приходится успевать. Информации-то много приходит, и мы ее раньше получаем. Я понимаю футболистов и тренеров: им надо своими делами заниматься, улучшать тренировочный процесс, тактику. А мы постоянно смотрим клипы, изучаем изменения. В паузы сборных на коротких, двухдневных сборах рассматриваем все нововведения, пытаемся через себя пропускать рекомендации ФИФА с УЕФА. Когда ты постоянно в процессе, это быстрее и легче усваивается. Футболистам и экспертам в этом плане тяжелее — изменений реально много.