Арбитр Карасев объяснил, почему в футболе часто меняются правила

Футбольный судья Сергей Карасев ответил на вопрос, почему часто меняются трактовки арбитрами похожих эпизодов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Тренеры часто жалуются, что перестают понимать разные трактовки похожих эпизодов. А сами судьи успевают за постоянными нововведениями?

— Приходится успевать. Информации-то много приходит, и мы ее раньше получаем. Я понимаю футболистов и тренеров: им надо своими делами заниматься, улучшать тренировочный процесс, тактику. А мы постоянно смотрим клипы, изучаем изменения. В паузы сборных на коротких, двухдневных сборах рассматриваем все нововведения, пытаемся через себя пропускать рекомендации ФИФА с УЕФА. Когда ты постоянно в процессе, это быстрее и легче усваивается. Футболистам и экспертам в этом плане тяжелее — изменений реально много.

— Но почему настолько много?

— Не думайте, что в IFAB (Международном совете футбольных ассоциаций) вдруг проснулись, сели и такие: «А давайте чего-нибудь придумаем». Нет, так не бывает.

— Есть объективные причины?

— Разумеется. В каждой национальной ассоциации время от времени случаются моменты, которые не знают как трактовать. Бывает один-два эпизода за сезон, в которых даже нам, судьям, разобраться тяжело. Все эти моменты собираются и отправляются в IFAB.

Сегодня тренерский штаб любого большого клуба включает массу специалистов — по вратарям, защитникам, нападающим; по физике, тактике, стандартам. Все — очень умные люди, с хорошим образованием. А в футбольных правилах, как и в любом законе, есть бреши. Это вот такая тоненькая книжечка. Естественно, там можно лазейку найти. Вот их и выискивают. Не запрещено — значит, разрешено.

— Приведете пример?

— Ставят игроков за линию офсайда. Они будто бы не влияют на эпизод — просто чуть-чуть блокируют чужих защитников. Тем временем нападающий выбегает из правильного положения и за счет этих блоков получает преимущество. Когда критическая масса таких пограничных эпизодов накапливается, в ФИФА озадачиваются их решением«, — заявил Карасев в интервью “Чемпионату”.