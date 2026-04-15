Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.50
П2
5.09
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.65
П2
6.97
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

День в истории спорта: 15 апреля 1989 произошла давка на стадионе «Хиллсборо»

15 апреля 1989 года в Шеффилде произошла одна из самых страшных трагедий в истории футбола — давка на стадионе «Хиллсборо».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» на трибунах образовалось критическое скопление болельщиков, которое привело к гибели 97 человек и сотням пострадавших. Еще 766 человек получили ранения различной степени тяжести.

Матч начался в напряженной атмосфере: к стадиону пришло слишком много зрителей, а работа полиции и организаторов оказалась недостаточно эффективной. В результате поток болельщиков был направлен в уже переполненный сектор, что и стало причиной катастрофы. Игра была остановлена уже на шестой минуте, однако предотвратить трагедию было уже невозможно.

Долгое время причиной случившегося называли поведение самих фанатов, но позднейшие расследования показали, что ключевыми факторами стали ошибки в организации безопасности и действия полиции. Трагедия на «Хиллсборо» стала переломным моментом для английского футбола и всей системы обеспечения безопасности на стадионах.

После этого инцидента в Великобритании были пересмотрены подходы к контролю за зрителями на матчах, а открытые стоячие сектора со временем ушли в прошлое. «Хиллсборо» навсегда осталось символом того, к каким последствиям могут привести просчеты при проведении массовых спортивных мероприятий.