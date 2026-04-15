День в истории спорта: 15 апреля 1989 произошла давка на стадионе «Хиллсборо»

Во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» на трибунах образовалось критическое скопление болельщиков, которое привело к гибели 97 человек и сотням пострадавших. Еще 766 человек получили ранения различной степени тяжести.
Матч начался в напряженной атмосфере: к стадиону пришло слишком много зрителей, а работа полиции и организаторов оказалась недостаточно эффективной. В результате поток болельщиков был направлен в уже переполненный сектор, что и стало причиной катастрофы. Игра была остановлена уже на шестой минуте, однако предотвратить трагедию было уже невозможно.
Долгое время причиной случившегося называли поведение самих фанатов, но позднейшие расследования показали, что ключевыми факторами стали ошибки в организации безопасности и действия полиции. Трагедия на «Хиллсборо» стала переломным моментом для английского футбола и всей системы обеспечения безопасности на стадионах.
После этого инцидента в Великобритании были пересмотрены подходы к контролю за зрителями на матчах, а открытые стоячие сектора со временем ушли в прошлое. «Хиллсборо» навсегда осталось символом того, к каким последствиям могут привести просчеты при проведении массовых спортивных мероприятий.