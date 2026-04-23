День в истории спорта: 23 апреля 1946 года родился легендарный футболист и тренер Анатолий Бышовец

В качестве нападающего он провел десять лет в киевском «Динамо», где стал четырехкратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР, а также вошел в число самых техничных и нестандартных игроков своего времени.
Бышовец запомнился не только голами, но и манерой игры. За десятилетие в киевском клубе он шесть раз попадал в список 33 лучших футболистов СССР, а его выступления за сборную СССР сделали его заметной фигурой и на международной арене. В 1970 году он сыграл на чемпионате мира в Мексике и забил четыре мяча, что только усилило его репутацию футболиста высокого класса.
После завершения игровой карьеры Бышовец быстро перешел к тренерской работе. Он работал с юношескими командами, затем возглавлял олимпийскую сборную СССР, которая под его руководством выиграла золото Игр 1988 года в Сеуле. Этот успех стал одним из главных в его тренерской биографии и закрепил за ним статус специалиста, умеющего выстраивать победный коллектив.
Позже Бышовец тренировал сборную России, «Зенит», «Локомотив» и другие команды, оставаясь фигурой, вызывающей сильные эмоции в футбольной среде. Его карьера — это история человека, который сумел оставить заметный след и как игрок, и как наставник, а его имя уже давно стало частью летописи советского и российского футбола.