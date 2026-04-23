Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
11.00
П2
166.00
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

День в истории спорта: 23 апреля 1946 года родился легендарный футболист и тренер Анатолий Бышовец

23 апреля 1946 года в Киеве родился Анатолий Бышовец — один из самых ярких футболистов и тренеров в истории отечественного футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Почуев/ТАСС

В качестве нападающего он провел десять лет в киевском «Динамо», где стал четырехкратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР, а также вошел в число самых техничных и нестандартных игроков своего времени.

Бышовец запомнился не только голами, но и манерой игры. За десятилетие в киевском клубе он шесть раз попадал в список 33 лучших футболистов СССР, а его выступления за сборную СССР сделали его заметной фигурой и на международной арене. В 1970 году он сыграл на чемпионате мира в Мексике и забил четыре мяча, что только усилило его репутацию футболиста высокого класса.

После завершения игровой карьеры Бышовец быстро перешел к тренерской работе. Он работал с юношескими командами, затем возглавлял олимпийскую сборную СССР, которая под его руководством выиграла золото Игр 1988 года в Сеуле. Этот успех стал одним из главных в его тренерской биографии и закрепил за ним статус специалиста, умеющего выстраивать победный коллектив.

Позже Бышовец тренировал сборную России, «Зенит», «Локомотив» и другие команды, оставаясь фигурой, вызывающей сильные эмоции в футбольной среде. Его карьера — это история человека, который сумел оставить заметный след и как игрок, и как наставник, а его имя уже давно стало частью летописи советского и российского футбола.