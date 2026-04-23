День в истории спорта: 23 апреля 1946 года родился легендарный футболист и тренер Анатолий Бышовец

Бышовец запомнился не только голами, но и манерой игры. За десятилетие в киевском клубе он шесть раз попадал в список 33 лучших футболистов СССР, а его выступления за сборную СССР сделали его заметной фигурой и на международной арене. В 1970 году он сыграл на чемпионате мира в Мексике и забил четыре мяча, что только усилило его репутацию футболиста высокого класса.