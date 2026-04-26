День в истории спорта: 26 апреля 2000 года сборная Андорры одержала первую в своей истории победу

В товарищеском матче против Белоруссии андоррцы, которых тогда мало кто воспринимал как реальную силу в европейском футболе, выиграли со счетом 2:0 и сделали важный шаг в собственной истории.
Матч прошел в Андорра-ла-Велье и собрал около 500 зрителей, но по значению для небольшой футбольной страны он был гораздо больше обычной товарищеской встречи. Голы Хесуса Лусендо и Жули Санчеса принесли команде первый успех после долгой серии поражений и ничьих. До этого андоррцы уже сумели однажды сыграть вничью, но именно победа стала для них исторической вехой.
Сборная Андорры долго оставалась одной из самых скромных команд Европы. Небольшое население, ограниченная футбольная база и скромные ресурсы делали каждое очко для нее событием, а победы — редкостью. Поэтому успех над Белоруссией воспринимался не просто как результат контрольной игры, а как подтверждение того, что даже аутсайдер способен оставить след в истории.
Позже андоррцы еще не раз удивляли соперников, но именно 26 апреля 2000 года принято считать днем, когда их футбольная летопись получила первую большую победную страницу. Для сборной, которая долго жила в тени более сильных европейских команд, этот матч стал символом надежды и поводом поверить в собственный рост.