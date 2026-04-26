День в истории спорта: 26 апреля 2000 года сборная Андорры одержала первую в своей истории победу

Матч прошел в Андорра-ла-Велье и собрал около 500 зрителей, но по значению для небольшой футбольной страны он был гораздо больше обычной товарищеской встречи. Голы Хесуса Лусендо и Жули Санчеса принесли команде первый успех после долгой серии поражений и ничьих. До этого андоррцы уже сумели однажды сыграть вничью, но именно победа стала для них исторической вехой.