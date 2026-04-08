В Венгрии футбольная команда пропустила 50 голов в одном матче

Скандальная игра прошла 29 марта. Каждый из 15 игроков «Чойошпалоша» забил хотя бы один гол, включая вратаря, оформившего дубль. Самым результативным игроком встречи стал 17-летний нападающий Залан Мадьяр, оформивший додека-трик (12 голов) уже в первом тайме. В перерыве при счете 25:0 он был заменен.
Команда «Кишкунхалаши» вышла на поле всего с девятью игроками и на 69-й минуте забила свой единственный гол в матче. После окончания встречи Венгерская футбольная федерация (MLSZ) провела расследование, что команда в четвертый раз в сезоне вышла на матч с недостаточным числом футболистов. В связи с этим фактом комиссией было принято решение исключить команду из чемпионата и аннулировать все ее результаты.