В Венгрии футбольная команда пропустила 50 голов в одном матче

Футбольная команда «Кишкунхалаши» U-19 была исключена из чемпионата округа Бач-Кишкун (Венгрия) после сокрушительного поражения от сверстников из клуба «Чойошпалош» (1:50).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Скандальная игра прошла 29 марта. Каждый из 15 игроков «Чойошпалоша» забил хотя бы один гол, включая вратаря, оформившего дубль. Самым результативным игроком встречи стал 17-летний нападающий Залан Мадьяр, оформивший додека-трик (12 голов) уже в первом тайме. В перерыве при счете 25:0 он был заменен.

Команда «Кишкунхалаши» вышла на поле всего с девятью игроками и на 69-й минуте забила свой единственный гол в матче. После окончания встречи Венгерская футбольная федерация (MLSZ) провела расследование, что команда в четвертый раз в сезоне вышла на матч с недостаточным числом футболистов. В связи с этим фактом комиссией было принято решение исключить команду из чемпионата и аннулировать все ее результаты.