В Венгрии футбольная команда пропустила 50 голов в одном матче

Команда «Кишкунхалаши» вышла на поле всего с девятью игроками и на 69-й минуте забила свой единственный гол в матче. После окончания встречи Венгерская футбольная федерация (MLSZ) провела расследование, что команда в четвертый раз в сезоне вышла на матч с недостаточным числом футболистов. В связи с этим фактом комиссией было принято решение исключить команду из чемпионата и аннулировать все ее результаты.