«Атланта» с Миранчуком вышла в ⅛ финала Кубка США

«Атланта» на выезде одержала победу в матче 1/16 финала Кубка США над «Чаттанугой» (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе «Атланты» голы забили Кейман Тогаси (21-я минута), Фафа Пико (64) и Педру Амадор (76). У «Чаттануги» отличился Ив Тшеяп (6).

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук был назначен капитаном команды перед стартом игры. Он был заменен в перерыве при счете 1:1, не отметившись результативными действиями.

В следующем раунде «Атланта» сыграет с «Шарлотт».

В текущем сезоне МЛС «Атланта» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 4 очками. В следующем матче «Атланта» на своем поле примет лидера Востока — «Нэшвилл».

Алексей Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Его соглашение с клубом из МЛС рассчитано до декабря 2027 года.

