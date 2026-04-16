В Аргентине запретили футболистам вставать двумя ногами на мяч

Соответствующее изменение в правилах вступит в силу на этой неделе на всех уровнях. Любой игрок, который встанет обеими ногами на мяч, теперь будет наказываться желтой карточкой, а его команда — свободным ударом. Запрет объяснили тем, что финт может быть травмоопасным для футболистов и зачастую приводит к конфликтным ситуациям на поле. Теперь стояние на мяче будет трактоваться судьями как неспортивное поведение.
Поводом для принятия этого решения послужил инцидент, произошедший на минувших выходных в матче 14-го тура Апертуры между «Эстудиантесом» из Ла-Платы и «Унионом» из Санта-Фе. В одном из эпизодов матча полузащитник «Униона» Хулиан Паласиос встал на мяч перед защитником «Эстудиантеса» Эросом Манкусо, чем спровоцировал конфликтную ситуацию между игроками обеих команд.
В прошлом году запрет футболистам вставать на мяч был введен в Бразилии, после того как этот финт в исполнении Мемфиса Депая спровоцировал массовую потасовку в финальном матче чемпионата Паулисты между «Коринтиансом» и «Палмейрасом».