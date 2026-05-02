День в истории: 2 мая 1949 года в СССР впервые футбольный матч транслировался по телевидению

2 мая 1949 года в СССР состоялось событие, которое стало важной вехой не только для футбола, но и для всего отечественного телевидения: впервые в стране показали футбольный матч в прямом эфире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Историческая трансляция прошла со стадиона «Динамо» в Москве, где встречались столичные команды «Динамо» и ЦДКА.

Матч стал первой пробной внестудийной телетрансляцией советского ТВ. За технической стороной процесса стояло оборудование, в том числе американское, а сам эфир подготовили как настоящий эксперимент для новой эпохи спортивного вещания. Комментировал встречу легендарный Вадим Синявский, один из основоположников советского спортивного радио- и телерепортажа.

Игра получилась не только исторической, но и яркой по содержанию. «Динамо» победило ЦДКА со счетом 3:1, а сама встреча запомнилась тремя назначенными пенальти. На трибунах собрались десятки тысяч зрителей, а те, кто остался дома, впервые получили возможность увидеть большой футбол через экран — пусть пока еще в формате опытной трансляции.

Эта дата стала началом новой спортивной культуры в стране. Именно с таких эфиров началось развитие телепоказов матчей, которые со временем превратили футбол в один из самых телевизионных видов спорта. Для советских болельщиков 2 мая 1949 года стало днем, когда футбол впервые вышел за пределы стадиона и зажил новой жизнью в домах зрителей.