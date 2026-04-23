Футболисты «Реала» сыграли в теннис с Надалем и Синнером: видео

Необычное сочетание тенниса и футбола произошло на одном из тренировочных кортов турниров WTA-1000 и ATP-1000 в Мадриде (Испания). В 2026 году этот корт был открыт прямо на домашнем стадионе мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу».
На нем 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, завершивший карьеру, сыграл в паре с вратарем «Реала» бельгийцем Тибо Куртуа против итальянца Янника Синнера, четырёхкратного победителя мэйджоров и первой ракетки мира, и полузащитника «сливочных» британца Джуда Беллингема.
Интересно, что роль судьи на вышке исполнил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.
Сейчас в Мадриде проходят мужской и женский «тысячники» у теннисистов.