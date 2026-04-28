Сменили гражданство ради карьеры: 3 громкие истории спортсменов

Шевченко не скрывает, что новое гражданство открыло перед ним больше возможностей для карьерного роста. Он считает, ведь от России он никогда ничего не получал. Сейчас 24-летний уроженец Ростова-на-Дону занимает 89-е место в рейтинге ATP и продолжает карьеру под флагом Казахстана. За время выступлений он заработал почти 3 миллиона долларов призовых. Его история — яркий пример того, как смена гражданства может стать для спортсмена трамплином к новым вершинам, когда родная федерация не предоставляет достаточной поддержки.