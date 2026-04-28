Сменили гражданство ради карьеры: 3 громкие истории спортсменов

Решение о смене флага для спортсмена может стать как трамплином в карьере, так и болезненным испытанием. Причины поменять гражданство могут быть разными: политические отстранения, отсутствие поддержки, нехватка финансирования или банальное желание выступать на топ-уровне. В нашей статье три истории российских спортсменов, которые пошли на этот шаг.
Дуглас Сантос: двойная смена гражданства ради мечты детства
История бразильского защитника питерского «Зенита» Дугласа Сантоса — одна из самых неоднозначных в российском футболе последних лет. В октябре 2024 года он получил российский паспорт и сменил спортивное гражданство с бразильского на российское. Это позволило «Зениту» задействовать игрока в Российской Премьер-лиге в качестве россиянина, что было важно для соблюдения лимита на легионеров.
Несмотря на то что футболист был включен в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года, в итоговую заявку он не попал. А затем случился поворот: главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Игрок немедленно принял приглашение, объяснив желание играть за сборную Бразилии своей давней детской мечтой.
1 сентября 2025 года ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское. Уже 5 сентября 31-летний защитник дебютировал за национальную команду в матче против Чили, отыграв все 90 минут. В российском чемпионате он снова стал легионером.
Александр Шевченко: с 2024 года выступает за Казахстан
Российский теннисист Александр Шевченко, занимавший 45-е место в рейтинге ATP в феврале 2024 года, принял решение сменить спортивное гражданство на казахстанское. Он объяснил это тем, что его мать родом из Казахстана, и он с детства бывал в этой стране.
Шевченко не скрывает, что новое гражданство открыло перед ним больше возможностей для карьерного роста. Он считает, ведь от России он никогда ничего не получал. Сейчас 24-летний уроженец Ростова-на-Дону занимает 89-е место в рейтинге ATP и продолжает карьеру под флагом Казахстана. За время выступлений он заработал почти 3 миллиона долларов призовых. Его история — яркий пример того, как смена гражданства может стать для спортсмена трамплином к новым вершинам, когда родная федерация не предоставляет достаточной поддержки.
Софья Якушина: смена гражданства ради выступления за Турцию
Серебряный призер чемпионата России 2024 года в семиборье Софья Якушина приняла решение сменить спортивное гражданство и теперь будет представлять сборную Турции. На момент принятия решения 19-летней спортсменке было важно не упустить шанс выступить на главных стартах.
Российские легкоатлеты отстранены от международных турниров с 2022 года даже в нейтральном статусе, и для Якушиной смена гражданства стала единственной возможностью продолжить карьеру на топ-уровне. Сама спортсменка подчеркнула, что это верное и нужное решение, которое дает ей шанс попасть на Олимпийские игры. Сейчас она учится и выступает в США.
Старший тренер сборной России Сергей Желанов, комментируя этот переход, признал, что ему жаль терять такую талантливую спортсменку, и отметил, что Якушина не советовалась с ним по этому вопросу. История легкоатлетки демонстрирует, как политические ограничения в спорте вынуждают молодых перспективных атлетов искать возможности для самореализации в других странах, чтобы не потерять годы карьеры.
В профессиональном спорте, где карьера довольно короткая, а ставки высокие, иногда приходится выбирать между родиной и возможностью реализовать свой потенциал. Осуждать или оправдывать их выбор — не нам. Одно ясно: личные амбиции и право на участие в международных соревнованиях часто оказываются важнее того, флаг какой страны будет на форме.