Гол Миранчука помог «Атланте» выйти в ¼ финала Кубка США

Российский полузащитник перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба Миранчук провел 61 матч во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач. Его соглашение с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.