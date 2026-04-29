Гол Миранчука помог «Атланте» выйти в ¼ финала Кубка США

Встреча прошла на домашнем поле «Шарлотт». В составе «Атланты» голы забили российский полузащитник Алексей Миранчук (22-я минута) и Купер Санчес (71).
Миранчук вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 64-й минуте.
Алексей Миранчук забил за команду во второй игре подряд. В матче регулярного чемпионата МЛС с «Торонто» он поразил ворота со штрафного (2:1).
В текущем сезоне 30-летний Миранчук провел за «Атланту» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.
«Атланта» вышла в четвертьфинал Кубка США. Ее соперник по этой стадии определится позднее.
В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Атланта» занимает 13-е место в турнирной таблице с 7 очками. В следующем туре «Атланта» 3 мая на своем поле встретится с «Монреалем».
Российский полузащитник перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба Миранчук провел 61 матч во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач. Его соглашение с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.