День в истории: 13 июня 1957 года родился легендарный вратарь Ринат Дасаев

Будущий голкипер сборной СССР и московского «Спартака» прошел путь от дебютанта, которого впервые попробовали в воротах почти случайно, до символа надежности и мастерства, ставшего ориентиром для нескольких поколений футболистов.
Дасаев прославился необыкновенной реакцией, пластичностью и умением читать игру. В «Спартаке» он быстро стал основным вратарем, а в 1980-е годы превратился в одного из ключевых игроков команды и сборной СССР. Его стиль отличали смелые выходы, уверенная игра на линии и редкая для того времени способность руководить всей обороной. Не случайно в советские годы он неоднократно признавался лучшим вратарем страны и установил абсолютный рекорд, шесть раз получив приз журнала «Огонек».
На международном уровне Дасаев тоже добился огромного признания. Он был серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером Олимпиады, а по итогам 1988 года Международная федерация футбольной истории и статистики назвала его лучшим вратарем мира. Позднее Дасаев стал первым советским легионером в Испании, перейдя в «Севилью», и навсегда остался в истории как один из самых уважаемых стражей ворот своего времени.