День в истории: 13 июня 1957 года родился легендарный вратарь Ринат Дасаев

Дасаев прославился необыкновенной реакцией, пластичностью и умением читать игру. В «Спартаке» он быстро стал основным вратарем, а в 1980-е годы превратился в одного из ключевых игроков команды и сборной СССР. Его стиль отличали смелые выходы, уверенная игра на линии и редкая для того времени способность руководить всей обороной. Не случайно в советские годы он неоднократно признавался лучшим вратарем страны и установил абсолютный рекорд, шесть раз получив приз журнала «Огонек».