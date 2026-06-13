Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
04:00
США
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.65
П2
1.24
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.80
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

День в истории: 13 июня 1957 года родился легендарный вратарь Ринат Дасаев

13 июня 1957 года родился один из самых ярких вратарей в истории советского и мирового футбола — Ринат Дасаев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Будущий голкипер сборной СССР и московского «Спартака» прошел путь от дебютанта, которого впервые попробовали в воротах почти случайно, до символа надежности и мастерства, ставшего ориентиром для нескольких поколений футболистов.

Дасаев прославился необыкновенной реакцией, пластичностью и умением читать игру. В «Спартаке» он быстро стал основным вратарем, а в 1980-е годы превратился в одного из ключевых игроков команды и сборной СССР. Его стиль отличали смелые выходы, уверенная игра на линии и редкая для того времени способность руководить всей обороной. Не случайно в советские годы он неоднократно признавался лучшим вратарем страны и установил абсолютный рекорд, шесть раз получив приз журнала «Огонек».

На международном уровне Дасаев тоже добился огромного признания. Он был серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером Олимпиады, а по итогам 1988 года Международная федерация футбольной истории и статистики назвала его лучшим вратарем мира. Позднее Дасаев стал первым советским легионером в Испании, перейдя в «Севилью», и навсегда остался в истории как один из самых уважаемых стражей ворот своего времени.