День в истории: 15 июня 1954 года учреждена УЕФА

Изначально в состав УЕФА входили 25 национальных ассоциаций, а штаб-квартира организации сначала располагалась в Париже. Со временем союз стал главным управляющим органом европейского футбола и взял под свое крыло крупнейшие турниры континента, включая Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Уже вскоре после основания УЕФА начал формировать современную футбольную систему, которая определяет развитие игры в Европе до сих пор.