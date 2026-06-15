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День в истории: 15 июня 1954 года учреждена УЕФА

15 июня 1954 года в Базеле была официально учреждена УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Решение стало ответом на стремительное развитие футбола в Европе: национальным федерациям требовалась единая структура, которая могла бы координировать международные турниры, правила и общее развитие игры на континенте.

В учредительной конференции участвовали представители европейских футбольных ассоциаций, которые согласовали основы будущей организации, утвердили ее название и заложили принципы работы. В первые месяцы после создания УЕФА был сформирован исполнительный комитет, а первым президентом союза стал датчанин Эббе Шварц. Генеральным секретарем был избран Анри Делоне — человек, чье имя позже навсегда оказалось связано с чемпионатом Европы.

Изначально в состав УЕФА входили 25 национальных ассоциаций, а штаб-квартира организации сначала располагалась в Париже. Со временем союз стал главным управляющим органом европейского футбола и взял под свое крыло крупнейшие турниры континента, включая Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Уже вскоре после основания УЕФА начал формировать современную футбольную систему, которая определяет развитие игры в Европе до сих пор.