День в истории спорта: 18 июня 1946 года родился известный тренер Фабио Капелло

После завершения игровой карьеры Капелло быстро заявил о себе в тренерском цехе. Его путь на скамейке начался в «Милане», где он получил первый серьезный опыт, а затем продолжился в крупнейших клубах Европы. Он работал с «Реалом», «Ромой» и «Ювентусом», неоднократно приводил команды к чемпионству и завоевал репутацию специалиста, умеющего добиваться результата практически в любом проекте.