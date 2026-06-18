День в истории спорта: 18 июня 1946 года родился известный тренер Фабио Капелло

После завершения игровой карьеры Капелло быстро заявил о себе в тренерском цехе. Его путь на скамейке начался в «Милане», где он получил первый серьезный опыт, а затем продолжился в крупнейших клубах Европы. Он работал с «Реалом», «Ромой» и «Ювентусом», неоднократно приводил команды к чемпионству и завоевал репутацию специалиста, умеющего добиваться результата практически в любом проекте.
Особое место в биографии Капелло занимают работа со сборными Англии и России. Под его руководством англичане отобрались на чемпионаты мира и Европы, а летом 2012 года он возглавил сборную России. Капелло стал символом строгой дисциплины, тактической выверенности и умения строить команду вокруг результата, а его имя прочно вошло в историю мирового футбола.