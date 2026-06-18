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День в истории спорта: 18 июня 1946 года родился известный тренер Фабио Капелло

18 июня 1946 года родился Фабио Капелло — один из самых авторитетных футбольных тренеров своего времени, чья карьера стала эталоном для нескольких поколений специалистов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Будущий наставник начинал не как тренер, а как игрок: выступал за «Спал», «Рому», «Ювентус» и «Милан», выигрывал чемпионат Италии и Кубок страны, а в составе сборной провел 32 матча и забил 8 мячей.

После завершения игровой карьеры Капелло быстро заявил о себе в тренерском цехе. Его путь на скамейке начался в «Милане», где он получил первый серьезный опыт, а затем продолжился в крупнейших клубах Европы. Он работал с «Реалом», «Ромой» и «Ювентусом», неоднократно приводил команды к чемпионству и завоевал репутацию специалиста, умеющего добиваться результата практически в любом проекте.

Особое место в биографии Капелло занимают работа со сборными Англии и России. Под его руководством англичане отобрались на чемпионаты мира и Европы, а летом 2012 года он возглавил сборную России. Капелло стал символом строгой дисциплины, тактической выверенности и умения строить команду вокруг результата, а его имя прочно вошло в историю мирового футбола.