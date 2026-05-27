Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.33
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры из-за травмы плеча

39-летний голкипер сборной Дании объяснил свое решение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как рассказал Каспер Шмейхель в интервью для TV 2 Sport, причиной этому стала травма плеча, из-за которой он не играл с февраля 2026 года.

«Когда мой контракт с “Селтиком” закончится в июне, я завершу профессиональную футбольную карьеру. Это решение было принято за меня. Я консультировался с разными хирургами и экспертами по поводу плеча, и они сказали, что не стоит рассчитывать на возвращение в топ-футбол. Я много думал, но считаю, что сейчас правильное время», — заявил голкипер.

Шмейхель-младший стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/2016. С «Селтиком» голкипер выигрывал чемпионат Шотландии в сезоне-2024/2025. Также он выступал за «Дарлингтон», «Бери», «Фалкирк», «Манчестер Сити», «Кардифф», «Ковентри», «Ноттс Каунти», «Лидс», «Ниццу» и «Андерлехт».

На его счету 120 матчей за национальную команду, 56 из которых отыграл «на ноль». В составе сборной Дании Каспер Шмейхель стал бронзовым призёром Евро-2020.