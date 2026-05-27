Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры из-за травмы плеча

Как рассказал Каспер Шмейхель в интервью для TV 2 Sport, причиной этому стала травма плеча, из-за которой он не играл с февраля 2026 года.
«Когда мой контракт с “Селтиком” закончится в июне, я завершу профессиональную футбольную карьеру. Это решение было принято за меня. Я консультировался с разными хирургами и экспертами по поводу плеча, и они сказали, что не стоит рассчитывать на возвращение в топ-футбол. Я много думал, но считаю, что сейчас правильное время», — заявил голкипер.
Шмейхель-младший стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/2016. С «Селтиком» голкипер выигрывал чемпионат Шотландии в сезоне-2024/2025. Также он выступал за «Дарлингтон», «Бери», «Фалкирк», «Манчестер Сити», «Кардифф», «Ковентри», «Ноттс Каунти», «Лидс», «Ниццу» и «Андерлехт».
На его счету 120 матчей за национальную команду, 56 из которых отыграл «на ноль». В составе сборной Дании Каспер Шмейхель стал бронзовым призёром Евро-2020.