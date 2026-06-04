Жозе Моуринью подал иск против Турции в ЕСПЧ

Поводом для обращения стали дисциплинарные санкции, наложенные на 63-летнего португальца во время его работы в предыдущем клубе — «Фенербахче». В ноябре 2024 года после матча против «Трабзонспора» (3:2) Моуринью раскритиковал судейство, после чего получил крупный денежный штраф и запрет на посещение раздевалки своей команды.
В своей жалобе Моуринью указал, что дисциплинарные органы Турецкой федерации футбола (TFF) не являются независимыми, а примененные к нему дисциплинарные санкции нарушили его право на свободу слова. Кроме того, он отметил, что не был ознакомлен с мотивированным решением по этому делу, что лишило его права на справедливое разбирательство.
Суд в Страсбуре принял заявление Моуринью к рассмотрению и официально запросил комментарии у правительства Турции. На подготовку официального ответа у турецких властей есть шесть месяцев.
Моуринью возглавлял «Фенербахче» с июня 2024 года по август 2025 года. Под его руководством стамбульский клуб провел 62 матча, в которых одержал 37 побед при 14 ничьих и 11 поражениях.
«Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, проиграв в финальном раунде отбора «Бенфике» (0:0, 0:1). Через два дня Моуринью был уволен, а спустя три недели он стал главным тренером «орлов».