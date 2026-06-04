Жозе Моуринью подал иск против Турции в ЕСПЧ

В своей жалобе Моуринью указал, что дисциплинарные органы Турецкой федерации футбола (TFF) не являются независимыми, а примененные к нему дисциплинарные санкции нарушили его право на свободу слова. Кроме того, он отметил, что не был ознакомлен с мотивированным решением по этому делу, что лишило его права на справедливое разбирательство.