Александр Овечкин забил пенальти Артему Дзюбе между ног: видео

Во время игры с детьми 40-летний Овечкин забил пенальти в мини-ворота, которые защищал Дзюба. Видео с этим эпизодом было опубликовано в соцсетях защитником «Металлурга» Егором Яковлевым.
После забитого пенальти Овечкин отметил, что «все-таки футболисты лучше хоккеистов», после чего спортсмены обменялись рукопожатиями.
Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает этим летом. Ожидается, что он примет решение о продолжении карьеры в НХЛ во время межсезонья.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.
Дзюба по окончании сезона покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал с 2024 года. Сейчас 37-летний нападающий находится в статусе свободного агента.