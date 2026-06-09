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Александр Овечкин забил пенальти Артему Дзюбе между ног: видео

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на пляже в Турции сыграл в футбол с бывшим нападающим сборной России Артемом Дзюбой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во время игры с детьми 40-летний Овечкин забил пенальти в мини-ворота, которые защищал Дзюба. Видео с этим эпизодом было опубликовано в соцсетях защитником «Металлурга» Егором Яковлевым.

После забитого пенальти Овечкин отметил, что «все-таки футболисты лучше хоккеистов», после чего спортсмены обменялись рукопожатиями.

Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает этим летом. Ожидается, что он примет решение о продолжении карьеры в НХЛ во время межсезонья.

Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.

Дзюба по окончании сезона покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал с 2024 года. Сейчас 37-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

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