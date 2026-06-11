Минин высказался о стереотипе про интеллект футболистов

Комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги Станислав Минин поделился мнением о распространенном стереотипе, согласно которому футболистов считают недостаточно интеллектуальными людьми.
По словам Минина, игроки отличаются друг от друга не только уровнем мастерства, но и подходом к пониманию футбола. Некоторые строго следуют установкам тренеров, тогда как другие способны самостоятельно анализировать происходящее на поле и читать игру.
«Я не сторонник стереотипа, что футболисты или вообще спортсмены — тупые. Тупость может проявляться в чем-то у каждого человека. Мы все можем тупить», — заявил Минин.
Комментатор отметил, что существуют футболисты, которые не просто чувствуют игру, а способны глубоко ее анализировать. В качестве примеров он привел Тони Кросса, Луку Модрича и Педри.
«Еще более странный стереотип, что футбол — это игра, где 22 мужика бегают за мячом. Многие люди этого не видят. Они смотрят только на мяч», — добавил Минин.
По мнению журналиста, подобные представления о футболе и спортсменах являются упрощенными и не отражают реальную сложность игры и разнообразие личностей внутри профессионального спорта.