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Орлов призвал молодых комментаторов избегать самоуверенности в эфире

Почетный президент РАСК рассказал о требованиях к современному спортивному комментатору.

Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

Почетный президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов поделился мнением о профессии спортивного журналиста и обратился к молодым комментаторам. Его слова приводит «Чемпионат».

Орлов отметил, что важнейшей задачей комментатора остается популяризация грамотной речи и помощь зрителю в понимании происходящего на поле. По его словам, молодое поколение специалистов стало внимательнее относиться к языку, подаче материала и работе с голосом.

«Есть такие комментаторы, разухабистые, которые делают вид, что разбираются вообще во всем. А на самом деле в футболе вообще не смыслят, не умеют грамотно разобрать эпизод», — заявил Орлов.

Известный телекомментатор также подчеркнул, что журналист не должен ставить себя на один уровень с футболистами и тренерами. По его мнению, задача комментатора заключается в том, чтобы объяснять происходящее зрителю, а не поучать участников игры.

«Никогда не надо забывать: комментатор — это помощник телезрителю. Он ни в коем случае не имеет право ставить себя на один уровень с футболистами, и тем более — с тренерами», — сказал Орлов.

По мнению ветерана спортивной журналистики, авторитет в профессии формируется годами, а главными качествами комментатора остаются глубокое понимание игры, уважение к аудитории и умение контролировать эмоции во время репортажа.