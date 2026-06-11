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Мостовой и Сафонов рассказали, чего не хватает российскому футболу

Футболисты отметили, что Россия по-прежнему футбольная страна.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Россия по-прежнему остается футбольной страной, однако современным игрокам, по мнению футбольного агента Алексея Сафонова и экс-футболиста Александра Мостового, не хватает яркой индивидуальности. Об этом они рассказали в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК.

Сафонов и Мостовой отметили, что нынешний российский футбол уступает чемпионатам СССР в плане самобытности игроков, хотя подобная тенденция наблюдается и в других странах.

«Хотелось бы больше футболистов, как, знаешь, с изюминкой», — пожелал Сафонов. По его словам, в советское время практически в каждой команде были яркие личности, ради которых болельщики приходили на стадионы.

Агент считает, что сегодня российскому футболу не хватает именно таких индивидуальностей. По его мнению, «Сейчас некоторые команды майками поменяешь, и не скажешь, кто против кого играет», тогда как раньше на поле выделялись такие мастера, как Федор Черенков, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани.

Мостовой согласился с этой оценкой, подчеркнув, что проблема актуальна не только для России. «Этого и в Европе во многих командах не хватает, во многих чемпионатах», — сказал футболист.

По мнению Мостового, российским игрокам также недостает международного опыта, поскольку они в основном выступают внутри страны и лишены регулярной конкуренции на высоком уровне. Несмотря на это, он убежден, что Россия остается футбольной державой.

«У нас футбольная, огромная футбольная страна, да», — заявил футболист. Он также отметил, что после чемпионата мира 2018 года интерес к футболу в стране стал еще выше.

В последних товарищеских матчах сборная России добилась уверенных побед. 5 июня команда обыграла Буркина-Фасо со счетом 3:0 благодаря голам Лечи Садулаева, Алексея Миранчука и Ильи Вахании. Спустя четыре дня россияне с таким же результатом победили Тринидад и Тобаго, а забитыми мячами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

При этом национальная команда не примет участия в чемпионате мира 2026 года, который стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Российская сборная не была допущена к жеребьевке и отборочному турниру, решение об этом было принято в ноябре 2024 года.

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