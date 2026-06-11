Мостовой и Сафонов рассказали, чего не хватает российскому футболу

Агент считает, что сегодня российскому футболу не хватает именно таких индивидуальностей. По его мнению, «Сейчас некоторые команды майками поменяешь, и не скажешь, кто против кого играет», тогда как раньше на поле выделялись такие мастера, как Федор Черенков, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани.