В Мексике найдена мертвой 19-летняя футболистка

Правоохранительные органы ведут расследование: специалисты выясняют все обстоятельства и причины трагедии. На текущий момент ни полиция, ни семья погибшей не озвучили каких‑либо официальных версий случившегося. По предварительным данным, признаков насильственной смерти и следов насилия на месте происшествия обнаружено не было.