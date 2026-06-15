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В Мексике найдена мертвой 19-летняя футболистка

Голкипер мексиканского футбольного клуба «Обсон Динамо» Исабель Акоста Эрнандес найдена мертвой в своем доме, сообщает издание Need To Know.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Правоохранительные органы ведут расследование: специалисты выясняют все обстоятельства и причины трагедии. На текущий момент ни полиция, ни семья погибшей не озвучили каких‑либо официальных версий случившегося. По предварительным данным, признаков насильственной смерти и следов насилия на месте происшествия обнаружено не было.

Исабель Акоста Эрнандес было 19 лет. До перехода в «Обсон Динамо» спортсменка выступала за молодежную команду другого мексиканского клуба — «Масатлан».

Напомним, Мексика является одной из стран, принимающих чемпионат мира по футболу 2026 года наряду с США и Канадой. На территории Мексики пройдет 13 матчей, включая игры 1/16 и ⅛ финала турнира. Чемпионат мира завершится 19 июля.