В Мексике найдена мертвой 19-летняя футболистка

Правоохранительные органы ведут расследование: специалисты выясняют все обстоятельства и причины трагедии. На текущий момент ни полиция, ни семья погибшей не озвучили каких‑либо официальных версий случившегося. По предварительным данным, признаков насильственной смерти и следов насилия на месте происшествия обнаружено не было.
Исабель Акоста Эрнандес было 19 лет. До перехода в «Обсон Динамо» спортсменка выступала за молодежную команду другого мексиканского клуба — «Масатлан».
Напомним, Мексика является одной из стран, принимающих чемпионат мира по футболу 2026 года наряду с США и Канадой. На территории Мексики пройдет 13 матчей, включая игры 1/16 и ⅛ финала турнира. Чемпионат мира завершится 19 июля.