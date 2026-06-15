Red Finch 0.0 становится частью главного футбольного события года

«Футбол — основной эмоциональный драйвер коммуникации бренда. С запуском серии публичных трансляций мы развиваем культуру боления в России и формируем пространства для комфортного совместного просмотра. Мы хотим, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Усиливаем присутствие в спорте, чтобы вместе с российским фан-сообществом проживать главное футбольное событие года», — прокомментировал директор по бренд-маркетингу «Напитки Вместе» Максим Попов.