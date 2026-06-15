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Red Finch 0.0 становится частью главного футбольного события года

Российский премиальный бренд Red Finch 0.0 становится спонсором футбольных трансляций Матч ТВ и организует точки притяжения для ценителей футбола.

Источник: РИА "Новости"

Бренд создает уникальное пространство для болельщиков и превращает популярные бары Москвы в ключевые места футбольной культуры. В проекте участвуют три знаковые локации: легендарный бар болельщиков «Лига Пап» на Лубянке и популярное место — «ДЕПО» на Лесной.

Публичные просмотры охватят все значимые футбольные события летнего сезона. Они пройдут:

⦁ 07.07 — ⅛ Финала в «ДЕПО»
⦁ 10.07 — ¼ Финала в «ДЕПО»
⦁ 14.07 — ½ Финала в «Лиге Пап», «ДЕПО»
⦁ 15.07 — ½ Финала, а «Лиге Пап», «ДЕПО»
⦁ 19.07 — Финал в «Лиге Пап».

Вход на трансляции свободный по предварительной брони.

В каждой локации организаторы создадут атмосферу стадиона: брендированные зоны, совместные просмотры ключевых матчей, приглашённые комментаторы, розыгрыши и интерактивы от Red Finch 0.0. Одним из ключевых событий сезона станет Открытый футбольный фан фест, который пройдет 19 июля в «ДЕПО» на Лесной.

«Футбол — основной эмоциональный драйвер коммуникации бренда. С запуском серии публичных трансляций мы развиваем культуру боления в России и формируем пространства для комфортного совместного просмотра. Мы хотим, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Усиливаем присутствие в спорте, чтобы вместе с российским фан-сообществом проживать главное футбольное событие года», — прокомментировал директор по бренд-маркетингу «Напитки Вместе» Максим Попов.