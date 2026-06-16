Корова выбежала на поле во время футбольного матча: видео

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня, в начале второго тайма встречи между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца. Корова выбежала на поле при счете 2:0 и пробежалась по газону вдоль боковой линии, вызвав изумление у футболистов и комментатора матча.
«Ничего себе, с ума сойти! Это что?! Я такое впервые в жизни вижу! Корова или буйвол, кто это выбежал на поле. Теперь я понимаю, почему все разбежались по сторонам! Обалдеть!» — отреагировал комментатор матча.
Встреча завершилась разгромной победой БХЗ со счетом 5:0.