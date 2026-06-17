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Джованни ван Бронкхорст спустя семь лет вернулся в «Фейеноорд»

«Фейеноорд» объявил о назначении Джованни ван Бронкхорста на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на два года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. На этом посту он сменил Робина ван Перси, уволенного в начале этого месяца.

Ван Бронкхорст является воспитанником «Фейеноорда», за который сыграл более 200 матчей. Завершив карьеру игрока в 2010 году, он перешел в тренерский штаб клуба, а через пять лет стал его главным тренером. Под его руководством роттердамский клуб впервые в XXI веке стал чемпионом Нидерландов, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

После ухода из «Фейеноорда» в 2019 году ван Бронкхорст работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а также возглавлял «Гуанчжоу Фули», «Рейнджерс» и «Бешикташ». В 2022 году с шотландским клубом он дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Айнтрахту» (1:1, пен. 4:5).

Прошлый сезон ван Бронкхорст провел в тренерском штабе Арне Слота в «Ливерпуле».

«Фейеноорд» завершил минувший сезон на втором месте в чемпионате Нидерландов, отстав от ПСВ на 19 очков.

Новый сезон в Эредивизи стартует 7 августа.