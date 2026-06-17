Джованни ван Бронкхорст спустя семь лет вернулся в «Фейеноорд»

Ван Бронкхорст является воспитанником «Фейеноорда», за который сыграл более 200 матчей. Завершив карьеру игрока в 2010 году, он перешел в тренерский штаб клуба, а через пять лет стал его главным тренером. Под его руководством роттердамский клуб впервые в XXI веке стал чемпионом Нидерландов, а также дважды стал обладателем Кубка страны.