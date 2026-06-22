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Златан: у меня нет подписчиков, у меня есть верующие

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович отметился яркой шуткой во время послематчевой студии после игры между сборными Бельгии и Ирана (0:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

44-летний швед, выступавший ранее за «Лос-Анджелес Гэлакси», задействован на ЧМ-2026 в качестве эксперта для американского телеканала Fox Sports.

После матча в студии обсуждался стремительный рост популярности в соцсетях 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи, чья аудитория в соцсетях за последнюю неделю увеличилась более чем в 300 раз — с 45 тыс. до 15 млн подписчиков. Ведущая предложила Ибрагимовичу делиться своими подписчиками с игроками из маленьких стран, ярко проявляющих себя на этом турнире.

«У меня нет подписчиков, у меня есть верующие», — заявил Златан, на которого подписаны более 64 млн человек.

На минувших выходных 37-летний вратарь сборной Кюросао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира, отразив 15 ударов в матче против Эквадора (0:0). За сутки на него подписалось более одного миллиона человек.

После двух туров сборная Кабо-Верде с двумя очками занимает третье место в группе H и претендует на выход из группы. Для этого кабо-вердианцам нужно добиться положительного результата в матче против Саудовской Аравии, который пройдет в ночь на субботу, 27 июня. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.

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