«Напитки Вместе» и «Медийная футбольная лига» объявили о стратегическом партнёрстве

Премиальный безалкогольный Red Finch 0.0, флагман компании в спортивном направлении, станет главным брендом всех совместных мероприятий партнёров. В прошлом году он стал новинкой № 1 среди пивных запусков по версии NielsenIQ.



Компания «Напитки Вместе» получила статус генерального партнёра на 58 матчей МФЛ. Соглашение также предусматривает права на организацию специальных проектов совместно с Лигой, проведение промоакций, учреждение специальных призов для игроков и болельщиков. Red Finch 0.0 получит право размещать символику бренда на стадионах во время матчей. Продукция компании будет представлена в церемониях награждения, дополнительном контенте в студиях, а также внутри инфраструктуры футбольной арены.



«Мы присоединяемся к Медийной футбольной лиге, потому что её динамика и стиль близки бренду Red Finch Безалкогольный. Для нас это возможность укрепить позиции бренда в российском футболе и стать естественной частью яркой атмосферы матчей МФЛ вместе с лигой и её болельщиками», — прокомментировал Максим Попов, директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям «Напитки Вместе».



«Мы рады приветствовать компанию “Напитки Вместе” в числе партнёров Медийной футбольной лиги. Для нас особенно важно, что к МФЛ присоединяются крупные бренды, которые уже имеют серьёзный опыт работы в профессиональном спорте и футболе. Мы уверены, что сотрудничество станет взаимовыгодным и позволит реализовать множество ярких проектов для нашей аудитории. Благодарим “Напитки Вместе” за доверие и рассчитываем на долгосрочное, эффективное и яркое сотрудничество», — подчеркнул Николай Осипов, президент МФЛ.



В рамках партнёрства бренд реализует креативную интеграцию с wow-эффектом, приуроченную к финальному матчу сезона в Лужниках 4 июля.



Участие компании «Напитки Вместе» в мероприятиях МФЛ соответствует её курсу на всестороннюю поддержку российского спорта. За последние полтора года компания заключила партнёрства с ПФК ЦСКА, ФК «Локомотив», Футбольной Национальной Лигой, ХК «Авангард», Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. В прошлом году компания инвестировала в поддержку спорта 400 млн рублей.