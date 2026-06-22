Экс‑глава НОК Италии избран президентом федерации футбола страны

Новым президентом Федерации футбола Италии (FIGC) стал Джованни Малаго, победив в первом туре с результатом в 68,58%. Малаго опередил Джанкарло Абете (29,17%), 2,25% голосов были признаны недействительными.
Джованни Малаго занимал должность президента НОК Италии с 2013 по 2025 год, возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. С февраля по март 2018‑го он исполнял обязанности комиссара чемпионата Италии по футболу. С 2019 года Малаго является членом Международного олимпийского комитета.
В апреле 2026 года Габриэле Гравина подал в отставку с поста президента Федерации футбола Италии, после того как сборная Италии в третий раз подряд не смогла отобраться в финальную стадию чемпионата мира.