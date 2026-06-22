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Экс‑глава НОК Италии избран президентом федерации футбола страны

67‑летний Джованни Малаго сменил в должности Габриэле Гравину, который занимал должность президента Федерации футбола Италии с 2018-го по 2026 год.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Новым президентом Федерации футбола Италии (FIGC) стал Джованни Малаго, победив в первом туре с результатом в 68,58%. Малаго опередил Джанкарло Абете (29,17%), 2,25% голосов были признаны недействительными.

Выборы прошли в Риме в рамках генеральной ассамблеи федерации. Также на собрании был подтвержден состав федерального совета FIGC, клубы Серии А в нем будут представлять Джорджио Кьеллини («Ювентус»), Джузеппе Маротта («Интер») и Стефано Кампочча («Удинезе»).

Джованни Малаго занимал должность президента НОК Италии с 2013 по 2025 год, возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. С февраля по март 2018‑го он исполнял обязанности комиссара чемпионата Италии по футболу. С 2019 года Малаго является членом Международного олимпийского комитета.

В апреле 2026 года Габриэле Гравина подал в отставку с поста президента Федерации футбола Италии, после того как сборная Италии в третий раз подряд не смогла отобраться в финальную стадию чемпионата мира.