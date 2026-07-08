Илья Кутепов стал главным тренером «Народной Команды»

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов назначен главным тренером «Народной Команды». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.
В клубе отметили, что Кутепов возвращается в «Народную» и займет новую для себя должность. Ранее он выступал за команду как игрок.
В прошлом году Кутепов играл за «Народную» в Кубке лиги. Теперь он будет отвечать за работу команды с тренерской бровки.
Кутепов известен по выступлениям за «Спартак». За московский клуб защитник провел больше 100 матчей и становился чемпионом России.
Также футболист вызывался в сборную России. В составе национальной команды Кутепов участвовал в домашнем чемпионате мира-2018.