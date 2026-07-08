Источник: ФИФА и УЕФА не планируют скорый допуск российских команд

Еврокубковый сезон-2026/27 станет уже пятым подряд, который пройдет без российских клубов. На данный момент Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА — между Болгарией и Сербией. Это означает, что в случае допуска российских клубов к еврокубкам РПЛ сможет отправить туда только четыре команды: одну — в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы и две — в Лигу конференций.