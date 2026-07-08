Источник: ФИФА и УЕФА не планируют скорый допуск российских команд

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит соответствующие рекомендации МОК.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков.
Из-за отстранения сборная России по футболу не смогла завершить отборочный турнир ЧМ-2022, а также не принимала участия в отборах к Евро-2024 и ЧМ-2026. Отборочный турнир Евро-2028 стартует в марте 2027 года, жеребьевка отборочных групп пройдет 6 декабря.
Еврокубковый сезон-2026/27 станет уже пятым подряд, который пройдет без российских клубов. На данный момент Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА — между Болгарией и Сербией. Это означает, что в случае допуска российских клубов к еврокубкам РПЛ сможет отправить туда только четыре команды: одну — в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы и две — в Лигу конференций.