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Бывший футболист клуба РПЛ утонул в озере в Румынии

Известный в прошлом футболист Габриэль Мурешан утонул в озере у себя на родине в Румынии. Об этом сообщила местная футбольная федерация.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Трагедия случилась в коммуне Аполд, где он занимал пост мэра с 2020 года. Мурешана искали несколько часов, а достав из воды, пытались реанимировать, но все попытки оказались безуспешны. Мурешану было 44 года.

Габриэль Мурешан выступал на позиции опорного полузащитника в румынских клубах «Газ-Метан», «Глория», ЧФР и «Тыргу-Муреш». В составе ЧФР, за который Мурешан выступал с 2007 по 2013 год, он дважды становился чемпионом Румынии, трижды обладателем Кубка Румынии и дважды — Суперкубка Румынии. С 2013-го по 2014 год он играл за «Томь». На его счету 21 матч в Российской Премьер-лиге.

В активе Мурешана 9 матчей за сборную Румынии.