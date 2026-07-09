Бывший футболист клуба РПЛ утонул в озере в Румынии

Габриэль Мурешан выступал на позиции опорного полузащитника в румынских клубах «Газ-Метан», «Глория», ЧФР и «Тыргу-Муреш». В составе ЧФР, за который Мурешан выступал с 2007 по 2013 год, он дважды становился чемпионом Румынии, трижды обладателем Кубка Румынии и дважды — Суперкубка Румынии. С 2013-го по 2014 год он играл за «Томь». На его счету 21 матч в Российской Премьер-лиге.