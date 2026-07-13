Грязные носки и поцелуй в лысину: спортивные приметы, в которые верят чемпионы

Не менее известна и традиция не бриться во время плей-офф. Она появилась в хоккее еще в 1980-х, когда игроки «Нью-Йорк Айлендерс» четыре года подряд выигрывали Кубок Стэнли и просто не успевали бриться из-за плотного графика матчей. Со временем борода превратилась в символ удачи, который сегодня можно увидеть и у представителей других видов спорта.