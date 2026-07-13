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Грязные носки и поцелуй в лысину: спортивные приметы, в которые верят чемпионы

Пока одни болельщики обсуждают матчи чемпионата мира по футболу, сами спортсмены надеются не только на подготовку, но и на удачу. Рассказываем о самых необычных ритуалах, которых придерживаются звезды мирового спорта.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Даже профессиональные спортсмены признаются, что перед важными стартами становятся суеверными. Кто-то выходит на поле только с правой ноги, кто-то не бреется неделями, а кто-то годами носит одну и ту же счастливую экипировку.

Правой ногой и только так

У многих футболистов есть собственные ритуалы перед выходом на поле.
У многих футболистов есть собственные ритуалы перед выходом на поле.Источник: AP 2024

Футбол считается одним из самых суеверных видов спорта. Многие игроки стараются сделать первый шаг на газон именно правой ногой. Особенно популярна эта традиция среди бразильских, испанских и португальских футболистов, где выражение «войти с правой ноги» считается символом удачного начала.

Одним из самых известных поклонников этого ритуала называют Криштиану Роналду. Самый необычный ритуал был у защитника сборной Франции Лорана Блана. Перед каждым матчем победного для французов чемпионата мира 1998 года он целовал в лысину вратаря Фабьена Бартеза. Многие верили, что именно этот ритуал приносит команде удачу. Тогда французы впервые стали чемпионами мира, и многие связали успех команды именно с этим необычным ритуалом.

Счастливые носки и борода

Некоторые спортсмены не меняют экипировку, пока продолжают побеждать.
Некоторые спортсмены не меняют экипировку, пока продолжают побеждать.Источник: AP 2024

Если серия складывается удачно, то спортсмены боятся менять даже самые обычные вещи. Например, Серена Уильямс признавалась, что не стирала игровые носки до первого поражения на турнире. А английский футболист Джек Грилиш несколько месяцев выходил на поле в одной и той же паре бутс, хотя они уже сильно износились.

Не менее известна и традиция не бриться во время плей-офф. Она появилась в хоккее еще в 1980-х, когда игроки «Нью-Йорк Айлендерс» четыре года подряд выигрывали Кубок Стэнли и просто не успевали бриться из-за плотного графика матчей. Со временем борода превратилась в символ удачи, который сегодня можно увидеть и у представителей других видов спорта.

Арахис под запретом

Некоторые спортивные приметы сложно объяснить логикой, но спортсмены продолжают им следовать.
Некоторые спортивные приметы сложно объяснить логикой, но спортсмены продолжают им следовать.Источник: Freepik

Есть и совсем необычные суеверия. В американской гоночной серии NASCAR уже почти 100 лет стараются не брать на трассу арахис. Легенда гласит, что в 1930-х годах после нескольких серьезных аварий в разбившихся автомобилях находили скорлупу от орехов. С тех пор арахис считают плохой приметой.

Из-за похожего суеверия многие команды долгое время избегали зеленого цвета машин. Несколько трагичных аварий в начале прошлого века закрепили за ним репутацию несчастливого цвета, хотя никаких доказательств такой связи, конечно, не существует.